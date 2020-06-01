В отношении тех, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы в период карантина, будут составлять протоколы об административных правонарушениях не только сотрудники профильной госслужбы, но и органы внутренних дел и государственной службы безопасности республики. Внести поправки в Кодекс об админправонарушениях предложил Президент ПМР Вадим Красносельский. Документ поступил в Верховный Совет в режиме законодательной необходимости. Сегодня законопроект в дистанционном режиме обсудили депутаты Комитета по законодательству. Они будут рекомендовать на пленарном заседании принять поправки в КоАП сразу в двух чтениях. Изменения позволят оперативно выявлять и пресекать правонарушителей. Согласно принятым в марте этого года дополнениям в КоАП установлена административная ответственность за невыполнение санитарных норм, уклонение от обязательной госпитализации или временной изоляции людей с подозрением на инфекционное заболевание в период карантина и за самовольное оставление места временной изоляции, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Депутаты Комитета также рассмотрели проект постановления Верховного Совета об амнистии. В этом году она приурочена к двум юбилейным датам: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию образования ПМР. Над документом работал профильный комитет по законодательству совместно с представителями Министерства юстиции, Прокуратуры, Следственного комитета и Верховного суда. Разработан порядок применения проекта постановления об амнистии. Документы будут рассмотрены в первом чтении завтра на пленарном заседании.
Еще один вопрос, который рассматривали сегодня депутаты профильного комитета, касался внесения дополнительных корректировок в утвержденную ранее Верховным Советом схему образования избирательных округов по выборам депутатов Верховного Совета VII созыва. Необходимо уточнить границы некоторых избирательных округов Тирасполя, Бендер и Григориополя. Подготовлен соответствующий проект постановления Верховного Совета. vspmr.org