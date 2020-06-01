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В Приднестровье создан Оперштаб по предотвращению угрозы возникновения паводков

В Приднестровье создан Оперштаб по предотвращению угрозы возникновения паводков

В связи с угрозой подтопления (затопления) территории Приднестровья в результате подъема уровня воды в реке Днестр (из-за большого количества осадков) и в целях сосредоточения всех сил и средств для устранения возможных последствий в республике создан Оперативный штаб по предотвращению угрозы возникновения паводков. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Главой Оперштаба назначен министр внутренних дел Руслан Мова. Также в его состав вошли первый заместитель председателя Правительства – министр финансов Татьяна Кирова, заместитель председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль, министр обороны Олег Обручков, министр госбезопасности Валерий Гебос, главы государственных администраций городов и районов, начальник Государственной службы средств массовой информации Лидия Колодка и директор государственного унитарного предприятия «Дубоссарская ГЭС» Борис Герман, сообщает novostipmr.com.

Согласно указу, в каждом городе и районе будут созданы территориальные штабы. Их работу возглавят руководители госадминистраций.

Оперативному штабу поручено обеспечить планирование эвакуационных мероприятий из зон предполагаемого подтопления. При этом особое внимание уделят лагерям отдыха и оздоровления. Также будет создан необходимый резерв материально-технических средств для предупреждения и ликвидации подтопления.

Руководителю Оперштаба поручено обеспечить поддержание в постоянной готовности сил и средств для проведения спасательных работ. В постоянной готовности должна поддерживаться система оповещения населения. На контроле главы Оперштаба - состояние дамб на всей протяженности реки Днестр.

Директору ГУП «Дубоссарская ГЭС» поручено ежедневно информировать руководителя штаба о текущей ситуации, связанной с уровнем воды на верхнем и нижнем бьефах, и координировать с ним сброс воды из водохранилища.

Сбор информации по текущей ситуации будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В Приднестровье создан Оперштаб по предотвращению угрозы возникновения паводков

В Приднестровье создан Оперштаб по предотвращению угрозы возникновения паводков

В Приднестровье создан Оперштаб по предотвращению угрозы возникновения паводков
novostipmr.com
  • Сегодня, 16:51
  • DTV
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