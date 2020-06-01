В связи с угрозой подтопления (затопления) территории Приднестровья в результате подъема уровня воды в реке Днестр (из-за большого количества осадков) и в целях сосредоточения всех сил и средств для устранения возможных последствий в республике создан Оперативный штаб по предотвращению угрозы возникновения паводков. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.
Главой Оперштаба назначен министр внутренних дел Руслан Мова. Также в его состав вошли первый заместитель председателя Правительства – министр финансов Татьяна Кирова, заместитель председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль, министр обороны Олег Обручков, министр госбезопасности Валерий Гебос, главы государственных администраций городов и районов, начальник Государственной службы средств массовой информации Лидия Колодка и директор государственного унитарного предприятия «Дубоссарская ГЭС» Борис Герман, сообщает novostipmr.com.
Согласно указу, в каждом городе и районе будут созданы территориальные штабы. Их работу возглавят руководители госадминистраций.
Оперативному штабу поручено обеспечить планирование эвакуационных мероприятий из зон предполагаемого подтопления. При этом особое внимание уделят лагерям отдыха и оздоровления. Также будет создан необходимый резерв материально-технических средств для предупреждения и ликвидации подтопления.
Руководителю Оперштаба поручено обеспечить поддержание в постоянной готовности сил и средств для проведения спасательных работ. В постоянной готовности должна поддерживаться система оповещения населения. На контроле главы Оперштаба - состояние дамб на всей протяженности реки Днестр.
Директору ГУП «Дубоссарская ГЭС» поручено ежедневно информировать руководителя штаба о текущей ситуации, связанной с уровнем воды на верхнем и нижнем бьефах, и координировать с ним сброс воды из водохранилища.
Сбор информации по текущей ситуации будет осуществляться в круглосуточном режиме.