Dnestr.TV

 
0

Молдова до конца марта 2021 будет закупать электроэнергию у Приднестровья

Молдова до конца марта 2021 будет закупать электроэнергию у Приднестровья

Молдова, производящая менее четверти потребляемой электроэнергии, будет закупать до конца марта 2021 г. недостающую из единственного источника – Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанной ПМР и принадлежащей российской группе «Интер РАО».

Это в корне противоречит действиям прошлых правительств, всегда приобретавших в целях энергобезопасности страны и более выгодной цены электроэнергию по меньшей мере из двух источников, как правило – из Приднестровья и Украины.

Как сообщает «ИНФОТАГ», несмотря на объявленные отечественными энергопредприятиями формальные тендеры на выборы поставщика, им вновь объявлена госкомпания Energocom, традиционно выступающая посредником.

В частности компания Premier Energy, поставляющая электроэнергию центру и югу Молдову, вновь «предпочла» покупать электроэнергию у Energocom, а не непосредственно у МГРЭС, которая также участвовала в тендере.

Покупная цена электроэнергии составит $0,04865 за 1 кВт/час без НДС против нынешней $0,0499.

Как ранее сообщал «ИНФОТАГ», Energocom – фирма, созданная специально для закупки электроэнергии и продаже ее электрораспределительным предприятиям в РМ. Она является одной из самых доходных в республике, хотя ничего не производит и оказывает лишь посреднические услуги.

Хотя энергопредприятия РМ ежегодно объявляют международные тендеры для закупки электроэнергии, победителем всегда признают Energocom. Согласно итогам прошлого конкурса, с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г. электроэнергию Молдове поставляли Молдавская ГРЭС и украинская «ДТЭК Павлоградуголь», которые были основными поставщиками и в 2018 г. При этом, они продавали электроэнергию не напрямую, а через Energocom, который отпускал ее операторам по $54,2 за 1 МВт/час, закупая у МГРЭС и «Павлоградуголь» в пропорции 85% и 15% по $52,4 и $64,4, соответственно.
www.infotag.md
  • Сегодня, 16:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна