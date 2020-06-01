Молдова, производящая менее четверти потребляемой электроэнергии, будет закупать до конца марта 2021 г. недостающую из единственного источника – Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанной ПМР и принадлежащей российской группе «Интер РАО».
Это в корне противоречит действиям прошлых правительств, всегда приобретавших в целях энергобезопасности страны и более выгодной цены электроэнергию по меньшей мере из двух источников, как правило – из Приднестровья и Украины.
Как сообщает «ИНФОТАГ», несмотря на объявленные отечественными энергопредприятиями формальные тендеры на выборы поставщика, им вновь объявлена госкомпания Energocom, традиционно выступающая посредником.
В частности компания Premier Energy, поставляющая электроэнергию центру и югу Молдову, вновь «предпочла» покупать электроэнергию у Energocom, а не непосредственно у МГРЭС, которая также участвовала в тендере.
Покупная цена электроэнергии составит $0,04865 за 1 кВт/час без НДС против нынешней $0,0499.
Как ранее сообщал «ИНФОТАГ», Energocom – фирма, созданная специально для закупки электроэнергии и продаже ее электрораспределительным предприятиям в РМ. Она является одной из самых доходных в республике, хотя ничего не производит и оказывает лишь посреднические услуги.
Хотя энергопредприятия РМ ежегодно объявляют международные тендеры для закупки электроэнергии, победителем всегда признают Energocom. Согласно итогам прошлого конкурса, с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г. электроэнергию Молдове поставляли Молдавская ГРЭС и украинская «ДТЭК Павлоградуголь», которые были основными поставщиками и в 2018 г. При этом, они продавали электроэнергию не напрямую, а через Energocom, который отпускал ее операторам по $54,2 за 1 МВт/час, закупая у МГРЭС и «Павлоградуголь» в пропорции 85% и 15% по $52,4 и $64,4, соответственно. www.infotag.md