Парады Победы в Приднестровье и России традиционно проводятся 9 Мая. В этом году эпидемия внесла свои коррективы – в Приднестровье Военный парад состоится 2 сентября, в российской столице Парад Победы состоялся сегодня.
2 сентября по главной площади Тирасполя торжественным маршем пройдут наследники героических воинов-победителей, проедет историческая и современная военная техника. Грандиозным парадом отметим сразу два юбилея – 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 30-летие со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. Соответствующий Приказ подписал Главнокомандующий Вооруженными силами Вадим Красносельский, сообщается на сайте Министерства обороны ПМР.
Для парада в Москве дата 24 июня была выбрана символическая для поколения победителей – в 1945-м году именно в этот день по брусчатке главной площади страны прошли воины, сломавшие хребет нацистской Германии.
По Красной площади парадными расчетами прошли сегодня 15 тысяч военнослужащих и рекордное количество военной техники: 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов.
Парад в этом году продлился не час, как обычно, а полтора. Как и 75 лет назад, все началось с «Юбилейного встречного марша».
По Красной площади торжественно, со скоростью 120 шагов в минуту, прошли лучшие представители всех видов и родов Вооруженных сил России и других силовых ведомств, а также выпускники и курсанты военных училищ. Парадные колонны формировались из более чем 40 расчетов. По Красной площади пронесли штандарты фронтов, прошла знаменная рота с боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей, роты пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.
Десять расчетов были в форме времен Великой Отечественной – такая масштабная историческая реконструкция состоялась впервые. Вооружение пехотинцев – такое же как и в Великую Отечественную войну – самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева. А следом по брусчатке прошли 30 танков Т-34-85 и семь самоходок Су-100.
По Красной площади сегодня также прошли парадные расчеты армий 13-ти зарубежных государств. В Москву приехали наиболее подготовленные и дисциплинированные военнослужащие: от ближайших соседей – Белоруссии и Армении, до Китая и Индии.
В параде было немало новинок, еще ни разу не выезжавших на главную площадь страны. Так, зрителям продемонстрировали модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, которые составят костяк бронетанковых сил в арктических регионах.
Артиллеристы представили новейшую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», пришедшую на смену знаменитому «Смерчу», представители ПВО показали зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», а военнослужащие РХБЗ – тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» на колесном шасси.
По Красной площади впервые прошли обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Эта модернизация позволит подтянуть обширный парк из более чем 3000 единиц БМП-2 в арсенале российской армии до современного уровня. Впервые в Москве и береговые российские комплексы «Бал», способные уверенно поражать морские цели на дальности до 120 километров и надежно прикрывающие побережье от десанта противника.
В воздушной части парада над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.