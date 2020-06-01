В ноябре этого года в республике пройдет Единый день голосования. Приднестровцы будут выбирать своих представителей в Верховный и местные советы. Сегодня на пленарном заседании депутаты приняли ряд поправок в Избирательный кодекс ПМР. Авторы законопроекта – вице-спикер парламента Галина Антюфеева и депутат Верховного Совета Виталий Калин, сообщает пресс-служба Верховного Совета.
«В первую очередь мы совершенствовали с технической точки зрения механизм порядка голосования вне помещения участковых избирательных комиссий. Установили, что количество выносных ящиков не может быть более трех. Кроме этого, судьям, находящимся в отставке, предоставляется право быть членами участковых избирательных комиссий. Были приняты и другие поправки, которые в целом позитивно повлияют на избирательный процесс», – отметил Виталий Калин.
Принятый закон «О внесении изменения и дополнений в Избирательный кодекс ПМР» направлен на подпись президенту. vspmr.org