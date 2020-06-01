Dnestr.TV

 
0

Поправки в Избирательный кодекс

Поправки в Избирательный кодекс

В ноябре этого года в республике пройдет Единый день голосования. Приднестровцы будут выбирать своих представителей в Верховный и местные советы. Сегодня на пленарном заседании депутаты приняли ряд поправок в Избирательный кодекс ПМР. Авторы законопроекта – вице-спикер парламента Галина Антюфеева и депутат Верховного Совета Виталий Калин, сообщает пресс-служба Верховного Совета.

«В первую очередь мы совершенствовали с технической точки зрения механизм порядка голосования вне помещения участковых избирательных комиссий. Установили, что количество выносных ящиков не может быть более трех. Кроме этого, судьям, находящимся в отставке, предоставляется право быть членами участковых избирательных комиссий. Были приняты и другие поправки, которые в целом позитивно повлияют на избирательный процесс», – отметил Виталий Калин.

Принятый закон «О внесении изменения и дополнений в Избирательный кодекс ПМР» направлен на подпись президенту.
vspmr.org
  • Сегодня, 17:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна