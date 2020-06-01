На пленарном заседании Верховного Совета Премьер-министр озвучил итоги деятельности Правительства за предыдущий год. Александр Мартынов начал свой доклад с ситуации в экономике. Отчет о результатах работы Правительства за 2019 год, был опубликован на сайте Правительства.
1. Поддержка и развитие реального сектора экономики
Меры налоговой политики
В прошлом году совместными усилиями Правительства и парламента был принят ряд законопроектов, касающийся корректировки налоговой нагрузки на хозсубъектов. В частности, снизили налоги:
− для предприятий сферы ЖКХ при направлении высвободившихся средств на реализацию инвестиционных программ;
− для организаций легкой промышленности, осуществляющих повышение оплаты труда работникам;
− для организаций, выполняющих гидротехнические работы, в том числе природоохранные от уплаты налога на доходы;
− для отдельных отраслей промышленности в целях стимулирования к открытию на территории ПМР отсутствующих в настоящее время видов производств;
− для юрлиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами в целях возможности направления высвободившихся средств на осуществление ремонта жилищного фонда.
В минувшем году проведена реформа системы налогообложения индивидуальных предпринимателей, в результате которой отмечен рост количества ИП и увеличение налоговых платежей по сравнению с 2018 годом.
«Хотел бы поблагодарить Президента и парламент за поддержку предложений Правительства и промышленников в части предпринятых налоговых корректировок. В условиях острого бюджетного дефицита такие решения всегда даются непросто, однако, в среднесрочной перспективе благоприятно влияют на экономический рост, о чем и свидетельствуют достигнутые практические результаты», – отметил Александр Мартынов.
Меры бюджетной политики
2019-й, по мнению Премьера, стал для республики вторым годом реализации так называемого бюджетного маневра, направленного на поэтапное формирование бюджета развития. Среди ключевых моментов Александр Мартынов обозначил следующее.
Первое – расширение действия программы субсидирования процентных ставок для реального сектора экономики (была запущена в 2018 году). Государство брало на себя выплату части процентов по кредиту, помогая предприятиям реализовывать инвестпроекты.
«В 2019 году были пересмотрены приоритетные отрасли сельского хозяйства в рамках программы субсидирования. Дополнено новое и крайне важное направление – мелиорация, а также пересмотрены сроки льготного кредитования для животноводства», – подчеркнул Глава Правительства.
Второе – помощь предприятиям сферы ЖКХ. Речь идет о субсидировании межтарифной разницы (45,3 млн руб. за прошлый год), складывающаяся между реальной стоимостью природных благ и ценой, которую платит за них население. Таким образом, тарифы на коммунальные услуги приблизили к экономически обоснованным, но вместе с тем не повысили для граждан.
«Благодаря работе данного инструмента уже по сравнению с 2018 годом нам удалось уменьшить количество порывов на сетях теплоснабжения на 18%, а по сетям водоснабжения на 58%. Особо хочу отметить, что столь существенный объем работ был обеспечен государством без увеличения тарифов для граждан. Данная мера является, по сути, и элементом социальной политики, впервые проводимой государством без ущерба для поставщиков коммунальных услуг», – акцентировал внимание Премьер.
Третье – сделан шаг вперед в укреплении социальной инфраструктуры. Речь идет о реализации программы Фонда капитальных вложений, средства которого направляются на ремонт школ, детских садов, медицинских и иных учреждений. Для исполнения работ было привлечено 43 организации строительной индустрии, порядка 1300 работников, создано 241 новое рабочее место. «Многие, кто находился на заработках, благодаря действию программы вернулись в нашу республику», – констатировал Александр Мартынов
Четвертое – свою работу продолжил Фонд развития предпринимательства. Впервые за госсредства была запущена бизнес-школа, обучение в которой прошли 272 человека. Выплачивались субсидии производителям молока (за прошлый год – 8 млн рублей). Общий объем молока, подлежащий дотированию за 2019-й, увеличился на 14%, а общий объем производства молока – на 9%.
«Уже сейчас можно с уверенностью отметить, что благодаря реализации бюджетного маневра нам удалось простимулировать экономический рост и одновременно сдвинуться с «мертвой точки» в решении таких застарелых вопросов как ЖКХ и социальная инфраструктура, развитие сельского хозяйства и промышленного сектора. Отмечу, что направления бюджетно-налоговой политики Приднестровья осенью 2019 года руководством Правительства были представлены в Москве на площадке Финансового университета при Правительстве РФ и получили положительную оценку», – доложил Глава высшего исполнительного органа госвласти.
Сокращение административных барьеров и налаживание диалога между государством и предпринимателями
В минувшем году продолжилась реализация дорожных карт по улучшению деятельности предпринимателей и поддержке доступа приднестровских производителей на рынки зарубежных стран. Функционировал Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве, где поднимались и решались актуальные вопросы бизнес-сообщества. Профильные специалисты провели семь выездных рабочих встреч с предпринимателями республики. На протяжении 2019-го на площадке Правительства активно проводились диалоги со СПАПП и другими объединениями предпринимателей.
«В этой связи выражаю благодарность профессиональным союзам предпринимателей Приднестровья за активное участие в совместной конструктивной и плодотворной работе. Сейчас эта работа активно продолжается. Уверен, что так будет и в будущем», – добавил Александр Мартынов.
С октября для юрлиц внедрят систему электронной финансовой, налоговой и статистической отчетности. Программный продукт разработан совместно со специалистами «Агропромбанка».
Система дуального образования
Чтобы обеспечить рынок труда востребованными кадрами среднего звена, с 2018 года в Приднестровье внедрено практико-ориентированное (дуальное) образование (теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте).
В реализации данной программы задействовано 9 организаций среднего профессионального образования и 25 предприятий. В 2018-м обучение осуществлялось на базе 7 организаций среднего профессионального образования и лишь 9 предприятий.
В настоящее время обучается 254 студента по 22 профессиям. В прошлом году выпустилось более 100 рабочих по профессиям: «Оператор швейного оборудования», «Швея», «Станочник широкого профиля», «Тракторист».
Развитие оросительных систем и подготовка земельного кадастра
Помимо сотрудничества с Российской Федерацией по линии помощи в реконструкции мелиоративного комплекса, Правительство вместе с сельхозпроизводителями провело анализ оросительных систем. В итоге определены 5 наиболее востребованных насосных станций: ГНС «Ташлык», ГНС Спейской оросительной системы, ГНС «Бычок», НС-1 Суклейской оросительной системы, ГНС «Чобручи». Сформирован поэтапный план их реконструкции на пять лет (в сумме 126 млн рублей), что позволит уже в среднесрочной перспективе увеличить площадь орошаемых земель в несколько раз. К слову, благодаря выдаче льготных кредитов на мелиорацию, площадь поливных земель в минувшем году увеличилась с 11 тысяч га до 12 тысяч га.
Еще одним важным направлением работы в 2019-м стало взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии РФ («Росреестр»). Речь идет об оказании помощи по вопросам внедрения глобальных навигационных спутниковых систем в области геодезии и картографии, создания собственной системы координат и автоматизации ведения государственного земельного кадастра.
«В настоящее время Правительством проводится работа по заключению договора с Росреестром на реализацию очередного этапа создания земельного кадастра. В адрес заместителя Председателя Правительства РФ направлены соответствующие обращения с просьбой об оказании содействия по данному вопросу. Буквально неделю назад получен положительный ответ. Работа в данном направлении продолжается и планируется к завершению в 2021-2022 году», – сообщил Александр Мартынов.
2. Привлечение инвестиций и создание рабочих мест в 2019 году
Итоги реализации Закона ПМР «О государственной поддержке инвестиций»
В целях популяризации инвестиционного законодательства специалисты Агентства по инвестициям Приднестровья приняли участие в различных мероприятиях на площадках России, стран Европейского Союза. На территорию Приднестровья была приглашена бизнес-миссия, состоящая из 50 итальянских компаний. Прошел и Приднестровский международный инвестиционный экономический форум.
Продолжено взаимодействие с Советом по развитию внешней торговли РФ, реализуется проект «Торговый Дом Приднестровья», в рамках которого организована постоянно действующая выставка товаров и продукции приднестровских производителей.
В течение года проработано более 30 потенциальных инвестиционных проектов. Заключен инвестиционный договор по проекту «Переработка отходов металлургического производства», оборудование уже введено в эксплуатацию, запущено производство.
Всего же заключено четыре инвестиционных договора на общую сумму инвестиций 5,8 млн евро. Готовятся к подписанию еще два, один из которых подписали накануне.
Итоги работы программы бюджетного субсидирования процентных ставок
За период действия программы 45 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях промышленности и сельского хозяйства, взяли кредиты на общую сумму 15,4 млн. евро. Больше половины заемных средств выдали сельхозкомпаниям, включая КФХ.
Отдельно Премьер выделил деятельность Фонда государственного резерва, который в минувшем году выдал беспроцентных займов на общую сумму, эквивалентную 2,3 млн. евро. В частности, это деньги, направленные на развитие АПК, малого предпринимательства и личного подсобного хозяйства.
«В целом, резюмируя итоги работы по привлечению инвестиций, следует отметить, что наибольшую эффективность показал механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым на финансирование инвестиционных программ, а также механизм прямых бюджетных инвестиций по линии Фонда капитальных вложений и межтарифной разницы», – обозначил Глава Правительства.
Говоря о привлечении капитала извне, Александр Мартынов констатировал низкую динамику, вызванную требованием со стороны вкладчиков обеспечить гарантии поручительствами банковской системы признанных государств. В этом направлении также идет активная работа.
Управление государственными предприятиями
В 2019 году удалось укрепить и сектор государственных предприятий благодаря деятельности Госуправляющей компании. Александр Мартынов напомнил, что ГУК передали в управлении 10 организаций (пакеты акций полностью принадлежат государству).
Исходя из обобщенных данных по результатам их деятельности за 2019 год (в сравнении с 2018-м) были достигнуты следующие результаты:
1) совокупный объем производства увеличился на 17%;
2) доходы от продаж в 2019 году выросли на 35%;
3) чистая прибыль составила 10,3 млн. рублей.
Особое внимание Председатель Правительства уделил работе ОАО «Молдавский металлургический завод». Объем производства ММЗ за минувший год по сравнению в 2018-м снизился на 27,8%. На это повлияли введенные санкции. Для улучшения финансово-экономических результатов разработан и реализован комплексный план антикризисных мероприятий.
«В результате этого в конце 2019-го удалось существенно снизить убытки, сохранить платёжеспособность и обеспеченность завода оборотными средствами, а главное – сохранить коллектив предприятия. Это была очень важная задача, которую нам удалось решить», – резюмировал Александр Мартынов.
Административная реформа
2019-й стал годом продолжения работы в рамках административной реформы, особенно в ее электронной составляющей. Так, на Портале госуслуг в прошлом году было зарегистрировано 2 063 пользователей, из которых физических лиц – 1 977, юридических лиц – 86. По состоянию на 31 декабря 2019 года общее количество зарегистрированных пользователей с момента запуска Портала составило 3 630 пользователей. Средняя посещаемость Портала в 2019 году – 480 пользователей в сутки.
Уже через несколько месяцев услуги можно будет не только заказать в электронном виде, но и получить. Предполагается перевести в электронную форму еще 20 государственных услуг. Их перечень был сформирован исходя из анализа востребованности услуг у заявителей. В настоящее время эта работа активно проводится и к 1 сентября текущего года будет завершена. Параллельно с этим с ноября планируется запуск системы подачи финансовой, налоговой и статистической отчетности в электронной форме без применения бумажных носителей.
«Выдача документов и справок будет осуществляться в электронной форме в личном кабинете заявителя на Портале государственных услуг без необходимости личного обращения в государственные органы», – подчеркнул Александр Мартынов.
В 2019-м менялась и сама работа госорганов в части работы с межведомственным электронным документооборотом.
«К настоящему моменту все органы государственной власти подключены к ГИС «МЭД» и используют ее для обмена данными. В целях правовой регламентации использования электронных цифровых подписей в рамках предоставления государственных услуг и МЭД принято постановление Правительства о видах электронных подписей, использование которых допускается при обращении за получением государственных услуг, которым определены особенности использования простой или усиленной квалифицированной электронных подписей. Процедуру аккредитации в Государственной службе связи прошел первый в Приднестровье удостоверяющий центр, принадлежащий ЗАО «Агропромбанк», которым выдаются квалифицированные сертификаты электронной подписи государственным органам, гражданам и юридическим лицам», - отметил Глава Правительства
Напомним, что вконце 2019 года по просьбе Правительства специалистами «Агропромбанка» была подготовлена специальная программа, позволяющая использовать органам госвласти электронную подпись. К настоящему времени выдача подписи на местах практически завершена. Планируется, что в этом году государство полностью перейдет к электронному документообороту.
Проведена работа и по сокращению справок, требуемых у заявителя. Их количество увеличилось с 33 до 37, а количество документов, которыми обменивались госорганы, выросло до 40 тысяч. Прошли и проверки общественников в 44 госорганах и их территориальных структурах, требуют ли у граждан справки. Они не выявили нарушений.
Еще одно новшество 2019го года – с сентября чиновников «пересадили» на личный транспорт. Запрет был распространен на использование служебного автотранспорта за пределами режима работы организации, в том числе во время обеденного перерыва, а также в иное время в неслужебных целях всеми должностными лицами и работниками исполнительных органов власти, руководство которыми осуществляет Правительство, а также их подведомственных учреждений.
За период сентябрь – декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года общая сумма сэкономленных бюджетных средств составила 557 тыс. рублей ПМР.
Финансовая прозрачность
В 2019 году предпринят комплекс мер, целью которых является усиление финансовой прозрачности и сокращение доли теневого сектора в экономике. Реализация таких мероприятий была сконцентрирована, главным образом, на таких направлениях как: взаимодействие с органами внутренних дел – доначислено налогов, финансовых санкций и административных штрафов на сумму 7,5 млн. руб; с ПРБ: доначислено налогов, финансовых санкций и административных штрафов в размере 3,6 млн руб., возбуждено 1 уголовное дело.
Важным направлением в деятельности налоговых органов, начиная с 2019 года, является работа в сфере налогового консультирования. За 2019 год и часть 2020 года на бесплатной основе проведено 80 таких семинаров.
В целях повышения прозрачности закупок на государственных предприятиях в 2019 году продолжил свою работу новый порядок согласования договоров на закупку товаров, выполнение работ, предоставление услуг для обеспечения нужд на государственных предприятиях. В результате проведенной работы выявлены и приняты меры по снижению цен на товары (работы, услуги) на общую сумму 2,7 млн. рублей.
«Указанный комплекс мер по регулированию экономики в прошлом году был представлен Правительством в Москве на рассмотрение советнику Президента РФ С.Ю. Глазьеву (ныне министр по макроэкономике Евразийской экономической комиссии) и получил положительную оценку», - сказал Александр Мартынов.
Влияние предпринимаемых шагов на развитие экономики
Все предпринимаемые шаги позволили говорить об увеличении доходов государства. В прошлом году их стало на 6% больше, чем в 2018 году. Налоговых доходов поступило больше на 8%. При этом показатель налоговой нагрузки на экономику от года к году остается стабильным – на уровне около 28% ВВП, что соответствует показателям стран с развивающейся экономикой.
«Таким образом, прирост налоговых доходов бюджета в 2019 году был обеспечен преимущественно за счет роста и расширения налогооблагаемой базы, а не за счет роста налоговой нагрузки, что в свою очередь является мощным стимулом развития экономики. Даже в крайне сложных условиях, связанных с дефицитом государственного бюджета, мы с вами не пошли на увеличение налогов и, как показывает практика, не ошиблись», - констатировал Премьер.
При этом в рамках бюджетного маневра изменилась структура государственных расходов. Снизился удельный вес расходов на текущее потребление. Возросла доля расходов на капитальные вложения и развитие.
Социальная политика
Правительством при поддержке Верховного Совета и Президента были приняты дополнительные меры, направленные на увеличение доходов населения:
- педагогическим работникам специализированных учреждений увеличены должностные оклады на 25%, а также установлены надбавки за квалификационную категорию педагогическим работникам организаций здравоохранения в размере 780 руб;
- увеличена заработная плата работникам троллейбусных управлений на 15 %. Таким образом, за период 2018-2019 суммарная величина увеличения составила 30%;
- произведено дополнительное финансирование ежемесячной надбавки к пенсиям в сумме 29 млн. руб.
В 2019 поддержали и отдельные категории:
- проиндексировали пенсии на 7%;
- для ряда категорий граждан установлены дополнительные социальные выплаты. Речь идет об участниках боевых действий, вдовах участников боевых действий, инвалидах I, II, III групп вследствие военной травмы, инвалидах детства вследствие ранения, родителях, чьи несовершеннолетние дети погибли в результате боевых действий.
Также в 2019 году был расширен круг получателей льготных потребительских кредитов, усовершенствован механизм их предоставления. Так, в 2019 году 62 члена семей погибших участников боевых действий по защите Приднестровья смогли воспользоваться льготными кредитами на сумму почти 2,5 млн рублей. Погашение процентов из республиканского бюджета за предоставленные льготные кредиты составило 1,2 млн рублей. А 8 инвалидов войны – защитников Приднестровья обеспечили жильем за счет государства.
Поддержка молодых семей. Закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» был принят Верховным Советом и нацелен на специалистов из востребованных отраслей госуправления: военнослужащих, милиционеров, медиков, педагогов, сотрудников минюста. Помощь государства заключается в механизме софинансирования: из бюджета паре, которая взяла ипотеку в банке, выдается от 10 до 14 тыс. долларов США (исходя из состава семьи). Эти деньги идут на покрытие кредита.
«В связи с распространением COVID-2019 на территории республики и мобилизацией финансовых ресурсов на борьбу с ним, действие программы было временно приостановлено. Вместе с тем, к концу 2020 года либо в 2021 году Правительство обязательно планирует вернуться к реализации данной программы. К настоящему моменту собрано порядка 300 заявок на участие в проекте по улучшению жилищных условий», - отметил Александр Мартынов, выступая перед депутатами.
Здравоохранение
В прошлом году государство впервые взяло на себя расходы по оплате магнитно-резонансной томографии для граждан. Пройти МРТ с финансовой помощью из бюджета смогли 250 человек. Введена практика бесплатных анализов для беременных женщин. До этого данный вопрос был достаточно болезненным для будущих мам. Также сокращена очередь на проведение процедуры гемодиализа за счет расширения количества гемодиализных кресел и изменения режима работы отделений, оказывающих почечную терапию.
Плодотворным для медицины оказался прошлый год на реконструкцию объектов в рамках Фонда капвложений. На ремонт медучреждений в прошлом году государство потратило одну четвертую от всего объема ФКВ – более 73 млн руб. Охват работ включил в себя 23 объекта в больницах, 6 поликлиник, 5 ФАПов и 3 СВА. Пополнился автопарк скорой помощи: плюс 18 автомобилей. В результате в Тирасполе и Бендерах он обновлен на 80%. В планах – продолжить закупку спецтранспорта.
«Необходимо отметить и тот факт, что в условиях распространения коронавирусной инфекции значительное укрепление скорой помощи внесло существенный вклад в повышении качества и своевременности оказания медицинских услуг», - подчеркнул Александр Мартынов.
Также по просьбе Центра скорой помощи приобретен симуляционный класс для отработки медиками различных ситуаций.
Оклады некоторых категорий медиков стали выше. Рост заработной платы медицинских работников стал возможен через установление надбавок за особые условия труда. В частности, рост окладов коснулся следующий категорий:
- медперсонала скорой помощи – плюс 22%;
- работников отделений почечной терапии (гемодиализа) – плюс 22% с 1 июля 2019 года;
- работников противотуберкулезной службы – более чем в два раза с 1 января 2020 года.
«Для закрепления и повышения мотивации кадров подготовлена новая система оплаты труда для всех работников здравоохранения – рост зарплат планируется от 15 до 30% по мере стабилизации ситуации с государственным бюджетом», - обозначил Премьер-министр.
Впервые за долгое время несколько сотен врачей смогли повысить квалификацию за счет государства. Всего 718 человек за 2019 год. Послевузовское обучение было организовано на базе Приднестровского госуниверситета и зарубежных учреждений: курсы повышения квалификации в Приволжском исследовательском медицинском университете прошел 461 врач; на базе медицинского факультета ПГУ усовершенствовали навыки 209 врачей; еще 48 врачей получили новый опыт и знания в медучреждениях России, Украины, Молдовы, Белоруссии и других стран.
О лечении за рубежом
Число граждан, отправленных на лечение в другие государства, выросло в 2,5 раза в сравнении с 2018 годом. Одна из причин – расширение перечня категорий, подлежащих терапии за границей. В него вошли: дети до 18 лет, в т.ч. нуждающиеся в медицинской реабилитации; больные, которым надо провести эндопротезирование тазобедренного сустава; пациенты с острым коронарным синдромом. Среди последних – более 300 спасенных приднестровцев.
«Учитывая статистику, можно сказать о том, что реализация программы позволила уменьшить смертность более чем в 2 раза. Более 100 пациентам спасена жизнь (если бы не данная программа, то они бы скончались), а около 200 пациентам улучшено качество жизни. Это очень хороший результат. Здесь счет уже идет не на количество порывов или отремонтированных объектов, а на число спасенных человеческих жизней», - заявил Александр Мартынов.
В завершении доклада Глава Правительства отметил:
«Действуя в рамках утвержденной Президентом Стратегии, нам удалось привлечь инвестиции в экономику и создать новые рабочие места, проиндексировать доходы граждан, укрепить систему здравоохранения, социальную и коммунальную инфраструктуру, повысить качество управления государственными предприятиями, повысить уровень продовольственной безопасности республики, расширить направления социальной политики, а проще говоря, помочь тем, кто особо нуждался во внимании и поддержке государства. Благодарю всех за конструктивную работу». gov-pmr.org