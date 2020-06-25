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В Рыбнице возобновил работу пункт регистрации нейтральных номеров для авто

В Рыбнице возобновил работу пункт регистрации нейтральных номеров для авто

Пункт регистрации автомобилей в Рыбнице возобновляет свою работу, которая была приостановлена ​​20 марта после введения в Молдове чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

"В соответствии со всеми эпидемиологическими нормами в территориальном подразделении будут работать три сотрудника Агентства государственных услуг", - сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Всего на территории Приднестровья действуют два пункта регистрации транспортных средств. Один открыт в Рыбнице, другой - в Тирасполе. Он первым и возобновил свою работу 3 июня. Здесь выдают нейтральные номера, которые позволяют приднестровским автомобилистам участвовать в международном движении, информирует sputnik.md.

Оба пункта регистрации авто начали свою деятельность 1 сентября 2018 года и на данный момент зарегистрировали 3 тысячи 801 автомобиль с нейтральными номерами.
sputnik.md


Читать далее: https://ru.sputnik.md/society/20200625/30676824/rybnitsa-vozobnovil-rabotu-punkt-registratsii-neytralnykh-nomerov-dlya-avto.html
  • Сегодня, 08:22
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