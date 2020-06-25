Пункт регистрации автомобилей в Рыбнице возобновляет свою работу, которая была приостановлена 20 марта после введения в Молдове чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.
"В соответствии со всеми эпидемиологическими нормами в территориальном подразделении будут работать три сотрудника Агентства государственных услуг", - сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.
Всего на территории Приднестровья действуют два пункта регистрации транспортных средств. Один открыт в Рыбнице, другой - в Тирасполе. Он первым и возобновил свою работу 3 июня. Здесь выдают нейтральные номера, которые позволяют приднестровским автомобилистам участвовать в международном движении, информирует sputnik.md.
Оба пункта регистрации авто начали свою деятельность 1 сентября 2018 года и на данный момент зарегистрировали 3 тысячи 801 автомобиль с нейтральными номерами. sputnik.md