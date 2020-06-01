Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в восточных регионах страны, а также в Сумской и Запорожской областях.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о вероятных пожарах в Запорожской, Сумкой областях, частично в восточных регионах страны. Об этом, в среду, 24 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В восточных, Сумской и Запорожской областях 25-27 июня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что соответствующие прогнозы дали эксперты Украинского гидрометцентра, пишет korrespondent.net.
Напомним, 21 июня в зоне ЧАЭС возле села Ильинцы произошло возгорание лесной подстилки. В тот же день пожар удалось локализовать на площади 3 га.
Как известно, в начале апреля в Чернобыльской зоне вспыхнули масштабные лесные пожары, которые окончательно прекратились лишь с приходом дождей в начале мая. korrespondent.net