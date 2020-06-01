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Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за май 2019-2020 гг.
Информация о показателях обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики по г. Бендеры за май 2019, 2020гг.
Примечание: без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом.bendery-ga.org
- Сегодня, 08:36
- DTV
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