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В ЕАЭС создается общий энергетический рынок
Все участники Союза одобрили план реализации проекта создания на территории ЕАЭС единого энергетического рынка.
В ближайшее время общий рынок энергоресурсов поэтапно будет создан, согласно утвержденной главами стран участниц «Дорожной карты».
Эта мера позволит странам не только значительно увеличить объемы взаимной торговли в энергетической сфере, но и обеспечит полную энергетическую безопасность всех стран Союза.
actualitati.md
- Сегодня, 08:45
- DTV
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