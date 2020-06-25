Депутат Госдумы Евгений Примаков, внук бывшего председателя правительства Евгения Примакова, назначен руководителем Россотрудничества. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.
Примаков заменит Элеонору Митрофанову, перешедшую в июне на работу в Министерство иностранных дел, сообщают vedomosti.ru.
Примаков работал тележурналистом с 2002 г. на каналах ТВС, НТВ, «Россия 24». В 2017 г. по президентской квоте вошел в состав Общественной палаты, в том же году он стал советником председателя Госдумы Вячеслава Володина. Примаков был избран депутатом Госдумы на довыборах 2018 г., до перехода в Россотрудничество он состоял в думском комитете по международным делам. vedomosti.ru