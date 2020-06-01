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Текущая работа Оперштаба. На время карантина ежедневный выезд на работу в Молдову запрещен

Текущая работа Оперштаба. На время карантина ежедневный выезд на работу в Молдову запрещен

Президент провел заседание штаба по профилактике и недопущению распространения вируса.
Руководитель штаба Руслан Мова сообщил, что в инфекционных госпиталях проходят лечение 159 граждан с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 45 человек, подозреваемых в инфицировании. Одна гражданка ПМР находится на стационарном лечении в кишиневском медучреждении. Всего за все время исследований среди приднестровцев зарегистрировано 1169 случаев заболевания COVID-19. Умерло 45 человек (летальность сохраняется на уровне 3,8%). Процент выздоровления приближается к 81% (944 факта). Всего на лабораторное исследование направлено 12963 пробы биоматериала, сообщает пресс-служба Президента.

Активно практикуется экспресс-тестирование. Приднестровский Минздрав благодаря поддержке местного бизнеса в течение месяца получит еще 10000 экспресс-тестов. IDC взяло на себя и очередную поставку перчаток и респираторов. Фабрике «Тиротекс» заказаны 10000 защитных халатов и тысяча комбинезонов для медиков. Предприятие приступило к пошиву. Уже через неделю будет готова первая тысяча халатов. Весь заказ, если ситуация не потребует экстренности исполнения, планируют выполнить к началу августа.

Президент поднял вопрос о доплатах санитарам, работающим с COVID-больными. Правовая база сейчас предписывает финансовое стимулирование врачей, медицинских сестер (медбратьев) и фельдшеров, контактирующих с инфицированными пациентами. Правительству поручено проработать вопрос, исправив несправедливость.

Обсуждая уже принятые решения и предложения по дальнейшему смягчению карантинных ограничений, члены штаба сошлись во мнении о целесообразности возобновления полноценного движения междугороднего общественного транспорта – с соблюдением карантинных требований. А вот с повсеместным открытием детских садов решено повременить. Возможен пилотный запуск учреждений системы дошкольного образования в городах, где регистрация случаев инфицирования местных жителей коронавирусом будет сведена к нулю. Вопрос прорабатывается.

К понедельнику по поручению Президента члены Оперштаба должны сформировать единую позицию относительно возможности возобновления деятельности каменского санатория «Днестр».

На особом контроле штаба находятся летние оздоровительные лагеря, в которых размещены воспитанники соцучреждений закрытого типа. «Днестровские зори» – в зоне риска с точки зрения паводка. Ситуацию постоянно мониторят, и в случае опасности детей экстренно эвакуируют.

Жителям Приднестровья по согласованию с Оперштабом разрешено покидать республику для проведения летнего отдыха за пределами ПМР. Обязательное условие – двухнедельный карантин по возвращении из поездки за рубеж.

Неизменной остается позиция членов приднестровского Оперштаба при Президенте относительно ситуации с трудовой деятельностью граждан ПМР, проживающих в Приднестровье, а работающих в соседней Молдове: вояжирование в условиях пандемии недопустимо. Если приднестровец трудится на территории соседнего государства, в котором массовое распространение вируса находится в активной фазе, по возвращении на родину он обязан на две недели самоизолироваться, напомнил Вадим Красносельский. Сохраняются ограничения и в обратной ситуации, когда граждане РМ работают в Приднестровье. На время пандемии въезд на территорию ПМР для этих лиц закрыт. Работодатели решают вопросы, связанные с оформлением трудовых отношений на этот период, в индивидуальном, согласованном сторонами порядке.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 16:56
  • DTV
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