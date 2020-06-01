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Летнюю сессию ПАСЕ отменили

Летнюю сессию ПАСЕ отменили

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение отменить ранее перенесенную на неопределенный срок летнюю сессию ассамблеи, осенняя сессия может состояться. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

"Сегодня в ходе онлайн-заседания Бюро ПАСЕ решилась судьба летней сессии ассамблеи, которая изначально должна была пройти в эти дни, но уже в апреле в связи со сложной эпидемиологической ситуацией стало понятно, что она переносится на более позднюю дату. В итоге проводиться она не будет", - написал он.

Толстой также заметил, что "следующие заседания Бюро и постоянной комиссии уже в формате офлайн пройдут в Греции в сентябре". "Речь пойдет о подготовке осенней сессии ассамблеи, намеченной на начало октября, - продолжил Толстой. - Сейчас, принимая решение о проведении очередной сессии в Страсбурге, приходится учитывать целый ряд факторов", пишет ТАСС.

Депутат напомнил, что во Франции в настоящее время действуют правила социального дистанцирования - не менее полутора метров. "ПАСЕ - это структура Совета Европы, международной организации, которая в принципе может разработать свои нормы, но при этом они не могут противоречить требованиям, действующим во Франции", - заметил он.

Руководство ПАСЕ рассматривало возможность размещения депутатов в залах ассамблеи таким образом, чтобы обеспечить соблюдение данных требований. "Также есть вероятность, что нормы социального дистанцирования могут быть заменены на требование об обязательном ношении масок в стенах ассамблеи", - добавил Толстой. Вице-спикер также указал на то, что в ходе заседания Бюро обсуждалась "возможность международных поездок, особенно между странами Шенгенской зоны и странами, не входящими в нее". "Невозможность даже одной делегации приехать на сессию из-за закрытых границ в связи с эпидемиологической ситуацией является дискриминацией и противоречит уставу Совета Европы", - подчеркнул парламентарий.
tass.ru
  • Сегодня, 17:05
  • DTV
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