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В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих

В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих

Не соблюдать самоизоляцию разрешили абитуриентам и гражданам, которые при въезде сдадут ПЦР-тест.

Правительство на заседании в четверг, 25 июня, приняло решение отменить самоизоляцию для, въезжающих в Украину, но при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирус.

"Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 метопом ПЦР", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также предлагается уточнить требования к страхованию для иностранцев при въезде в страну, сообщает korrespondent.net.

Также самоизоляцию отменили для участников вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры Крым-Украина или Донбасс-Украина.

Также было принято решение о самостоятельном определении времени начала работы Центрами оказания административных услуг.

Как сообщалось, в Кабмине призывают соблюдать карантинные ограничения, в противном случае грозят вернуться к жестким ограничениям.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 994 человека. Общее количество подтвержденных случаев возросло до 40 008. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 16 человек, общее число летальных исходов возросло до 1067. За сутки выздоровели 349 пациентов, всего с начала эпидемии – 17 758.
korrespondent.net
  • Сегодня, 17:12
  • DTV
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