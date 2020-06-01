Сегодня около пяти часов утра 31-летний житель с. Парканы выехал к Днестру на рыбалку. Остановиться решил у заводи, у дамбы по направлению к с. Бычок. Автомобиль оставил неподалёку. Прошло чуть больше часа, уровень воды в реке стал стремительно повышаться. К семи часам колёса BMW уже наполовину были в воде. Мужчина вызвал спасателей, передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудники АСП г. Бендеры на место выехали незамедлительно. ЗИЛом на буксире оттащили иномарку на безопасное расстояние.
Спасатели предупреждают: в республике начался паводок.
С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на пребывание у реки. Рыбачить и отдыхать на берегах Днестра сейчас небезопасно. mvdpmr.org