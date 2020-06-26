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Порошенко заявил, что у Украины есть "уникальный шанс" вернуть Крым

Порошенко заявил, что у Украины есть "уникальный шанс" вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

По утверждению Порошенко, в условиях падения цен на нефть и "глубокого кризиса" в России Киев может укрепить международную солидарность и "заставить" Москву "уйти из Крыма", так как она якобы "не способна" финансировать полуостров, передает ria.ru

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым. На полуострове подобные заявления неоднократно называли мечтами и пустыми надеждами.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
ria.ru
  • Сегодня, 07:25
  • DTV
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