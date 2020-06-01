В Приднестровском госуниверситете подведи итоги работы Ученого совета за прошлый год. Одним из направлений работы стало рассмотрение аттестационных дел и ходатайствование о присвоении учёных званий. Всего обсудили кандидатуры 13 сотрудников ПГУ. О 10 из них ходатайствовали перед профильной комиссией Министерства просвещения ПМР, о трёх - перед Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.
На встрече обсудили и студенческую жизнь. В прошлом учебном году в вузе появилась новая структура - студенческий координационный совет. Он объединил органы студенческого самоуправления, профсоюзный комитет и волонтерское движение. Студенты ПГУ приняли участие в первом международном молодёжном фестивале мобильного кино «DOBRO&LUBOV».
Члены Ученого совета также обговорили особенности приема в этом году победителей и призеров олимпиады ПГУ. В качестве поощрения при поступлении им будут начисляться дополнительные баллы в зависимости от призового места, сообщает novostipmr.com.
С отчетом о работе НУОЦ «Ботанический сад ПГУ» за 2019-2020 учебный год выступила директор центра «Ботанический сад ПГУ» Татьяна Брынза. Она рассказала, что за отчетный период были проведены работы по научно-исследовательской деятельности, научные мероприятия, посвященные развитию и функционированию Ботанического сада, работы биологической направленности, по хозяйственной деятельности и благоустройству территории сада.
«Создана коллекция лекарственных растений, насчитывающая 20 новых для ботанического сада видов растений в виде "Аптечного огорода", двухрядные аллейные насаждения туи в честь 30-летия образования ПМР и 90-летия ПГУ. Всего высажено на постоянное место 404 вида растений, из которых 60 многолетних растений были подарены Республиканским ботаническим садом», - сообщила Татьяна Брынза.
Также члены Ученого совета ПГУ утвердили доплаты за внедрение в учебный процесс учебно-методических работ, графики учебного процесса на 2020-2021 учебный год по очной и заочной формам обучения, сообщается на сайте Приднестровского госуниверситета.