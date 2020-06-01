Dnestr.TV

 
0

В ПГУ подвели итоги работы Ученого совета за прошлый год

В ПГУ подвели итоги работы Ученого совета за прошлый год

В Приднестровском госуниверситете подведи итоги работы Ученого совета за прошлый год. Одним из направлений работы стало рассмотрение аттестационных дел и ходатайствование о присвоении учёных званий. Всего обсудили кандидатуры 13 сотрудников ПГУ. О 10 из них ходатайствовали перед профильной комиссией Министерства просвещения ПМР, о трёх - перед Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.

На встрече обсудили и студенческую жизнь. В прошлом учебном году в вузе появилась новая структура - студенческий координационный совет. Он объединил органы студенческого самоуправления, профсоюзный комитет и волонтерское движение. Студенты ПГУ приняли участие в первом международном молодёжном фестивале мобильного кино «DOBRO&LUBOV».

Члены Ученого совета также обговорили особенности приема в этом году победителей и призеров олимпиады ПГУ. В качестве поощрения при поступлении им будут начисляться дополнительные баллы в зависимости от призового места, сообщает novostipmr.com.

С отчетом о работе НУОЦ «Ботанический сад ПГУ» за 2019-2020 учебный год выступила директор центра «Ботанический сад ПГУ» Татьяна Брынза. Она рассказала, что за отчетный период были проведены работы по научно-исследовательской деятельности, научные мероприятия, посвященные развитию и функционированию Ботанического сада, работы биологической направленности, по хозяйственной деятельности и благоустройству территории сада.

«Создана коллекция лекарственных растений, насчитывающая 20 новых для ботанического сада видов растений в виде "Аптечного огорода", двухрядные аллейные насаждения туи в честь 30-летия образования ПМР и 90-летия ПГУ. Всего высажено на постоянное место 404 вида растений, из которых 60 многолетних растений были подарены Республиканским ботаническим садом», - сообщила Татьяна Брынза.

Также члены Ученого совета ПГУ утвердили доплаты за внедрение в учебный процесс учебно-методических работ, графики учебного процесса на 2020-2021 учебный год по очной и заочной формам обучения, сообщается на сайте Приднестровского госуниверситета.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна