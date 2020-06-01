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В ООН констатировали рост числа потребителей наркотиков во всем мире

В ООН констатировали рост числа потребителей наркотиков во всем мире

Почти 300 миллионов человек в мире употребляют наркотики, говорится в опубликованном в четверг докладе Управления ООН, занимающееся борьбой с незаконным оборотом наркотиков и преступностью.

"Около 269 миллионов человек употребляли наркотики в мире в 2018 году, что на 30% выше, чем в 2009 году", - говорится в пресс-релизе организации к докладу 2020 года о ситуации с наркотиками, передает interfax.ru

В докладе эксперты, в частности, анализируют последствия пандемии коронавируса. По их оценке, из-за роста уровня безработицы и других факторов "наиболее бедные слои населения окажутся еще более уязвимыми к употреблению наркотиков, наркоторговле и производству наркотиков, чтобы заработать денег".

В этом контексте исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали призвала "все правительства выразить более значительную солидарность и поддержку, главным образом, развивающимся странам, для борьбы с незаконным оборотом наркотиков".

Согласно докладу, наиболее распространенным в 2018 году наркотиком был каннабис. По данным организации, около 192 млн человек в мире употребляли его два года назад.

Наиболее опасными наркотиками в мире остаются опиоиды, и количество смертей от расстройств, связанных с их употреблением, выросло на 71%.

В докладе отмечается, что пока последствия пандемии на ситуацию с наркотиками в мире сложно оценить, однако она уже привела "к нехватке наркотиков на улицах и вызвала рост цен на них и ухудшение их качества".

"Последствия могут быть похожи на экономический кризис 2018 года... После кризиса некоторые пользователи начали стараться использовать более дешевые синтетические вещества. Правительства же сократили финансирование борьбы с нелегальным оборотом наркотиков", - отметили в подразделении ООН.

interfax.ru
Фото: pixabay.com
  • Сегодня, 07:43
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