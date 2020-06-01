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Житель Молдовы без ног и пальцев на руках идет пешком из Волгограда в Хабаровск: за месяц он прошел тысячу километров

Житель Молдовы без ног и пальцев на руках идет пешком из Волгограда в Хабаровск: за месяц он прошел тысячу километров

В редакцию kp.md написал житель Бугуруслана (это Оренбурская область России) Алексей Ушаков. История, которую он рассказал, потрясла. Сначала слово Алексею.

- Я веду съемки заброшенных российских деревень, видео выкладывают на свой youtube-канал, - рассказал "Комсомолке" Алексей. - 4 июня возвращался домой с очередных съемок, вижу я заметил идущего по трассе человека! Он шёл мне навстречу. Подумалось что это какой-нибудь житель из ближайшей деревни. Но удивило то, что от города, откуда он шёл было 7 километров! И все машины проезжали мимо, хотя он и не голосовал. Я развернулся, думая, что довезу его до ближайшей деревни, но когда подъехал, был в шоке! Как оказалось, у этого человека нет пальцев на руках и ступней на ногах! По его словам, он шёл пешком из Волгограда сначала до Уфы, а потом до Хабаровска! Ночевал на трассе в лесопосадках! Я не смог его оставить в ночь на дороге и предложил пожить у меня в моей гостинице, пожить пару дней. После ужина и отдыха он рассказал историю своего похода.

Попутчиком оказался 39-летний Виорел Мацко, родом из Кишинева.

- Пальцы на ногах и руках отморозил, попал в буран, - скупо пояснил Виорел.

- Он многое недоговаривал, обманывал, - говорит Алексей. - Сначала сказал, что живет в Волгограде, потом, что у него было шесть родственников, но они все умерли. Потом признался, что из Молдавии...

Житель Молдовы без ног и пальцев на руках идет пешком из Волгограда в Хабаровск: за месяц он прошел тысячу километров
У Виорела почти ничего не было с собой (Фото: Алексей Ушаков).

- Зачем он шел в Хабаровск?

- Он так и не объяснил. Какой-то цели определенной у него нет. За месяц он от Волгограда до Бугуруслана прошел тысячу километров! Сказал, что рассчитывает до конца лета добраться до Хабаровска.

Алексей оставил Виорела жить в своей гостинице. У него множество подписчиков в yoyutube, и он кинул среди них клич - помочь человеку!

Житель Молдовы без ног и пальцев на руках идет пешком из Волгограда в Хабаровск: за месяц он прошел тысячу километров
Как можно было без ног пройти тысячу километров за месяц?" (Фото: Алексей Ушаков).

- На следующий день я поселил его в благоустроенную квартиру, - продолжает Алексей. - Мы договорились с ним что несколько дней он поживет у меня, пока мы не наберем ему денег на протезы и все необходимое. Дал ему вторые ключи от квартиры что бы он мог свободно выходить. Возил ему горячую еду и сигареты. Договорились на субботу, что поедем в магазин, и купим ему новую одежду, обувь, рюкзак, спальный мешок и телефон с сим-картой. Сообщил, что уже начали поступать деньги от подписчиков ему на протезы, а один мой знакомый, согласился оплатить ему билет до Хабаровска, куда он так сильно стремился! В обед я принес ему горячую еду и понял, что он сбежал. Ключи от квартиры лежали на подоконнике. Уже позже один подписчик написал, что видел его в поезде на Уфу . А самое грустное в этой истории то, что за одну ночь подписчики моего канала собрали ему более 50 тысяч рублей на вещи и протезы. И теперь эти средства нужно будет вернуть. Но к сожалению он об этом уже никогда не узнает...

Житель Молдовы без ног и пальцев на руках идет пешком из Волгограда в Хабаровск: за месяц он прошел тысячу километров
Виорел не раз уходил из дома, его искали даже через программу "Жди меня"! (Фото: Алексей Ушаков).

Мама Виорела живет в Кишиневе, мы нашли ее номер телефона. Ей 62 года, есть еще один сын, он живет и работает в Германии.

- Да вы что! - удивилась Дора Гавриловна, но обрадовалась, что сын жив. - Вы знаете, он уже уходил из дома в мае 2009-го, три года о нем не было вестей, мы даже в "Жди меня" обращались! Нашли его в Николаевске-на Амуре, вернулся инвалидом. Не было пальцев на руках, ампутировали ступни. Он на коленках передвигался. Сделали операцию, он окреп. Я стала его сиделкой, меня оформили как соцработника, я деньги от государства получала. Но в ноябре прошлого года сын опять пропал. Его вновь в розыск объявили. И видите, где он нашелся!

Житель Молдовы без ног и пальцев на руках идет пешком из Волгограда в Хабаровск: за месяц он прошел тысячу километров
Хорошо, что Алексей не проехал мимо и остановился! (Фото: скрин с видео).

- Он объяснял вам, почему уходит из дома?

- Нет. Видимо, депрессия на него накатывает, вот и уходит. Я так боюсь, чтобы он в рабство к цыганам не попал! Заставят его попрошайничать... Хочу через вашу газету обратится к сыну: "Виорел, возвращайся домой! мы тебя очень любим, переживаем за тебя! Ты нам нужен! Возвращайся, мама тебя очень любит!"

Житель Молдовы без ног и пальцев на руках идет пешком из Волгограда в Хабаровск: за месяц он прошел тысячу километров

kp.md
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
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