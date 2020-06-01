Граждане 54 стран будут иметь право путешествовать по странам Европейского Союза и Шенгенской зоне начиная с июля. Только Грузия и Украина входят в число подходящих стран. Остальные четыре государства Восточного партнерства, в том числе и Молдова, не были включены. Эти вопросы обсуждались представителями государств ЕС 24 июня, а в четверг, 25 июня, списки были обнародованы на веб-странице телеканала TV Euronews.
В то же время из списков допущенных стран исключены США, Россия и другие страны, которые, согласно эпидемиологическим данным, сталкиваются с ростом коронавирусной инфекции, передает kp.md.
В недавнем анализе эксперта Диониса Ченуша, указано, что граждане Грузии имеют значительные шансы на открытие границ ЕС и, соответственно, возобновление поездок.
Пока европейская сторона не опубликовала информацию о точных критериях, используемых для определения состава списка подходящих стран. Euronews сообщил, что данные, предоставленные Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний, будут использоваться в качестве основного ориентира, поскольку он дает представление о скорости развития Covid-19 в соседних с ЕС странах и других регионах мира. Также Euronews указывает, что среди европейских чиновников нет консенсуса относительно преобладания эпидемиологического критерия над остальными.
Исследователь Дионис Ченушэ подчеркивает в комментарии в социальных сетях, что власти должны немедленно связаться с европейскими институтами, чтобы прояснить ситуацию. Он также считает, что страны Восточного партнерства, которые не соответствуют требованиям, должны попросить ЕС разработать вместе дорожные карты, выполнение которых позволит вновь открыть границы ЕС. Об этом Дионис Ченушэ написал в статье для публикации EuObserver в июне.
Молдавские власти пока не отреагировали с официальной реакцией на список ЕС подходящих стран, разглашенный европейскими СМИ.
Тема поездок на основе либерализованного визового режима обсуждалась в четверг, 25 июня, в ходе публичных дебатов: „Передвижение и место граждан Молдовы в Европе во время и после пандемии: возможности и риски”, организованные Информационным агентством IPN. kp.md