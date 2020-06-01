Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в конце июля - начале августа проведет встречу с лидером Приднестровья. Об этом заявил президент Игорь Додон в пятницу, в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает".
"У нас есть диалог, возникающие проблемы мы решаем. В период пандемии коронавируса приднестровская стороны установила в Зоне безопасности ряд контрольно-пропускных пунктов, что создало сложности свободе передвижения граждан. В последние десять дней эти вопросы начали решаться. Мы надеемся, что все КПП, которые были установлены без согласования, будут сняты", - сказал Додон, передает infotag.md
Он сообщил, что в конце следующей недели посетит ряд населенных пунктов на левом берегу Днестра, административно подчиняющихся Кишиневу, чтобы изучить ситуацию на месте.
"А в конце июля - начале августа мы проведем встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, чтобы обсудить весь комплекс вопросов", - сообщил Додон.
Он также отметил, что вопрос приднестровского урегулирования был одной из тем обсуждения с заместителем главы администрации президента РФ, которая состоялась накануне в Москве.
В этом контексте он отметил, что подготовка к вывозу и утилизации российских боеприпасов ведется, и процесс может быть возобновлен в следующем году.
"Тема утилизации и вывоза российских боеприпасов из Приднестровья обсуждается. Мы обсуждаем этот вопрос всесторонне, в том числе с коллегами из ОБСЕ, в рамках переговоров в формате "5+2". Разрабатываются конкретные шаги, которые затем будут обсуждаться с внешними партнерами. Надеемся, что в следующем году начнется этот процесс", - заявил Додон.
Пресс-секретарь Президента ПМР Денис Подгорный подтвердил информацию о запланированной встрече руководства Приднестровья и Молдовы, передает novostipmr.com.
По словам Дениса Подгорного, разговор на высшем уровне будет посвящен актуальным вопросам молдо-приднестровских отношений.
Напомним, Игорь Додон и Вадим Краносельский за три с половиной года нахождения у власти провели шесть официальных и одну неформальную встречу. Последняя официальная встреча состоялась 29 октября 2019 года, а в начале ноября прошлого года они провели неформальную встречу с семьями, посетив ряд достопримечательностей в городе Бендеры на левом берегу Днестра.