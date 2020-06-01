В период с 19 по 25 июня на территории республики зарегистрировано 179 заявлений и сообщений о преступлениях. По 146 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Так, за отчётный период было зарегистрировано одно убийство (раскрыто), 26 краж (восемь из них раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано 11 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано четыре обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано три госдолжника и один неплательщик алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1190 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 27 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, г. Тирасполь – пять, Слободзейского, Григориопольского, Дубоссарского районов – по четыре, Рыбницкого – три и Каменского района – один.
На территории республики зафиксировано четыре пожара. Травмы получил один человек. Два пожара зарегистрировано в г. Дубоссары, по одному – на территории Рыбницкого района (с. Мокра) и в г. Каменка. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено пять человек. mvdpmr.org