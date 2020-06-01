Совокупный объём промышленного производства предприятий Приднестровья за январь-май текущего года составил 4,56 млрд рублей ПМР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск приднестровской продукции снизился на 5,2% в текущих ценах. Если в расчет брать сопоставимые цены, объем произведенной продукции вырос на 0,5%.
Результаты деятельности крупных промышленных предприятий представлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
В целом по итогам пяти месяцев 2020 года параметры промышленного выпуска находятся на приемлемом уровне, если учитывать динамику влияния ограничительных факторов внешнего характера из-за режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной пандемии, а также сохранения механизма квотирования в отношении поставок на рынок Европейского союза продукции черной металлургии и наличия разновекторной конъюнктуры товарно-сырьевых рынков в совокупности с жесткой конкуренцией на них, передает newspmr.com.
Наиболее ударно поработали: электроэнергетика, черная металлургия, химическая, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность. Данные отрасли в реальном выражении нарастили производство по сравнению с прошлым годом, остальные – оказались в минусе.
В отраслевом разрезе складывающаяся конъюнктурная ситуация в энергетическом комплексе обеспечила превышение сопоставимого показателя прошлого года в текущих ценах на 9,4%, в реальном выражении – на 6,6%. В целом по итогам января-мая на фоне положительной динамики контрактной стоимости экспорта электроэнергии объем промышленного производства отрасли достиг 1,62 млрд рублей ПМР, что соответствует 35,6% в долевом представлении против 31,9% в январе-мае 2019 года. В натуральном выражении выработка электроэнергии сложилась в пределах 1 933 млн кВт/ч (+8,6% к уровню января-мая 2019 года).
В чёрной металлургии объем промышленного производства в отчетный период сложился в пределах 1,25 млрд руб. (100,0% в текущих и 119,9% в сопоставимых ценах), обеспечив тем самым 27,5% совокупного объема производства. В натуральном выражении выплавка стали составила 156,8 тыс. тонн (107,3% к уровню аналогичного периода прошлого года), товарный выпуск проката черных металлов – 167,1 тыс. тонн (+19,4% к уровню 2019 года).
В химической промышленности зафиксировано увеличение объемов производства на 7,5% в реальном выражении и, наоборот, снижение на 1,0% – в номинальном выражении. По итогам января-мая 2020 года величина отраслевого выпуска составила 122,7 млн руб., превысив базисные параметры на 1,19 млн рублей. Совокупный долевой объем отрасли – 2,7%.
По итогам пяти месяцев текущего года товарный выпуск на предприятиях машиностроения и металлообработки упал в текущих ценах на 27,3%, а в реальном выражении – на 27,9%, обеспечив тем самым 4,5% совокупного выпуска в индустрии. За январь-май отрасль произвела продукции на сумму 203,8 млн руб., против 280,3 млн руб. годом ранее.
Результатом деятельности предприятий электротехнической промышленности в отчетный период стало снижение объема товарного выпуска в реальном выражении на 9,4%, в текущих ценах – на 2,8%. По итогам января-мая отраслевой объем производства составил 103,5 млн руб., меньше базисного уровня на 2,9 млн рублей.
Объем товарного выпуска в промышленности строительных материалов за пять месяцев текущего года составил 188,0 млн рублей. Доля объема промышленного производства отрасли – 4,1%. В целом с начала года объем промышленного производства отрасли в условиях ЧП снизился на 14,2% в текущих ценах, и на 21,9% – в сопоставимых ценах.
Лёгкая промышленности за обозначенный период выпустила продукции на сумму 526,0 млн рублей – 11,5% совокупного объема промышленного производства. По итогам января-мая отраслевой объем производства снизился на 14,8% в текущих ценах и на 14,3% в реальном выражении.
Предприятия пищевой промышленности демонстрировали в январе-мае 2020 года снижение товарного выпуска на 5,4% до 560,9 млн руб. в номинальном выражении. В сопоставимых ценах снижение объема производства составило 10,6%. Доля объема промышленного производства отрасли – 12,3%.
Благоприятная ценовая конъюнктура на основные отраслевые товары мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности обеспечила прирост показателя относительно прошлогодней отметки в текущих ценах на 8,7% до 70,6 млн рублей (+6,8% – в сопоставимых ценах). Это обеспечило 1,5% совокупного выпуска в индустрии республики.
На предприятиях полиграфической промышленности за январь-май было произведено продукции на 8,8 млн руб., что на 5,2% меньше уровня января-апреля 2019 года в текущих ценах и на 0,5% больше этого уровня в сопоставимых ценах. Доля отрасли в общем объеме – 0,2%.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность отметилась за исходный период наибольшим снижением объемов производства. Отрасль произвела продукции на сумму около 1,56 млн рублей, что меньше 49,2% – в натуральном, и на 61% – в реальном выражении. Совокупная доля в общем объеме индустрии – 0,03%.