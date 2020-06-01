Президент Игорь Додон предложит сократить количество депутатов парламента со 101 до 71 или 61.
Глава государства заявил, что предложит эти изменения комиссии по конституционной реформе.
- Я предложил эту инициативу еще в 2017 году – сократить число депутатов на треть. Считаю, что это необходимо сделать. В ближайшее время указом будет учреждена комиссия по конституционной реформе, и я буду настаивать, чтобы количество парламентариев было сокращено со 101 до 61 или 71, - заявил Додон. Декларация, осуждающий «политический туризм», официально вступил в силу, сообщает noi.md
Напомним, что 24 февраля 2019 года в Молдове прошел консультативный референдум, на котором большинство избирателей высказались за сокращение числа депутатов. noi.md