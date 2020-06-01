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Президент Молдовы предлагает уменьшить количество депутатов до 71 или 61

Президент Молдовы предлагает уменьшить количество депутатов до 71 или 61

Президент Игорь Додон предложит сократить количество депутатов парламента со 101 до 71 или 61.

Глава государства заявил, что предложит эти изменения комиссии по конституционной реформе.

- Я предложил эту инициативу еще в 2017 году – сократить число депутатов на треть. Считаю, что это необходимо сделать. В ближайшее время указом будет учреждена комиссия по конституционной реформе, и я буду настаивать, чтобы количество парламентариев было сокращено со 101 до 61 или 71, - заявил Додон. Декларация, осуждающий «политический туризм», официально вступил в силу, сообщает noi.md

Напомним, что 24 февраля 2019 года в Молдове прошел консультативный референдум, на котором большинство избирателей высказались за сокращение числа депутатов.
noi.md
  • Вчера, 17:50
  • DTV
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