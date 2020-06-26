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Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента

Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента

Белоруссия пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав республики выскажет свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу глава МИД Владимир Макей.

"Да, будем (приглашать международных наблюдателей – ред.). Мы запросили минздрав, их мнение относительно эпидемиологической ситуации в Беларуси, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. И на основании их информации будем формулировать наше приглашение", - сказал Макей журналистам, передает ria.ru

Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. После окончания этапа сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатами семь человек продолжают участие в президентской гонке. Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выражала надежду, что к этому моменту улучшится ситуация с коронавирусом COVID-19.

Минск обычно приглашает на парламентские и президентские выборы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Содружества Независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

ria.ru
  • Вчера, 17:58
  • DTV
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