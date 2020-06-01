В начале недели в Приднестровье крытым и расположенным на свежем воздухе бассейнам по решению Оперативного штаба при Президенте по профилактике и недопущению распространения вируса было разрешено возобновить работу.
Центр гигиены и эпидемиологии выпустил рекомендации по функционированию данных спортивных объектов. Разрешённый возраст посетителей – от 8 до 65 лет. На одной дорожке в 50-метровом бассейне смогут находиться не более 4 человек для проведения индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп. В 25-метровых бассейнах квота для посетителей в два раза меньше – 2 и 3 человека соответственно, информирует novostipmr.com.
С завтрашнего дня, 27 июня, откроется бассейн «Дельфин» в Бендерах. Посещение по предварительной записи по телефону: 0 (552) 2-06-28. С 28 июня возобновит работу плавательный бассейн в селе Выхватинцы Рыбницкого района. Накануне там прошла проверка. Как сообщил и.о. главврача районного Центра гигиены и эпидемиологии Владислав Мельников, данный комплекс соответствует санитарным требованиям.
Городской бассейн в Тирасполе с 1 июня начнёт обслуживать посетителей, которые приобрели абонементы в марте. Как сообщает Первый Приднестровский телеканал, «новичкам» придется подождать: записаться можно на август с 20 июля.
Бассейн спорткомплекса «Шериф» также откроется с 1 июля. Цены не изменились, но нет счастливого часа. Перед посещением лучше позвонить и записаться.
С 16 июня режим чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией коронавируса нового типа, прекращён. В то же время сохраняются некоторые карантинные ограничения. Их цель – не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19. novostipmr.com