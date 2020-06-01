Уже в июле этого года между органами госвласти полностью прекращается бумажный документооборот, рассказал премьер-министр Александр Мартынов в эфире Первого Приднестровского телеканала. Таких результатов удалось добиться за несколько лет с начала проведения административной реформы, инициированной Правительством ПМР в 2018 году.
«Административная реформа – это очень емкое понятие, которое включает в себя целый ряд направлений. И переход к электронному документообороту именно между органами госвласти, и предоставление в конечном счете услуг в электронной форме населению – это лишь одно из направлений», - пояснил Александр Мартынов.
Теперь гражданам не нужно самостоятельно заказывать справки в разных ведомствах и ждать их несколько недель. Внедрение межведомственного электронного документооборота позволит ускорить процесс получения необходимых документов, пишет novostipmr.com.
Кроме этого, ко Дню Республики на Портале госуслуг появится на 30 востребованных услуг больше. Можно будет не только заказать определённую услугу по интернету, но и получить нужную справку в электронной форме не выходя из дома.
«По ряду услуг гражданин должен будет подписать свое заявление электронной цифровой подписью для того, чтобы мы могли его идентифицировать. Для этого необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров, которые открылись на территории республики, идентифицировать себя и получить электронную подпись. Она стоит относительно небольших денег, и гражданин сможет полноценно пользоваться Порталом госуслуг», - пояснил премьер-министр.