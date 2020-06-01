В Москве на ВДНХ готовится полноценно заработать выставочно-торговый павильон № 10, который в 2011 г. был сдан в аренду Республике Молдова на 45 лет.
Сегодня страна может представить в нём свою промышленность, культуру и туризм благодаря тому, что российская компания RBA Group (ООО «АрБиЭй Групп») взялась его реконструировать и капитально отремонтировать (с элементами реставрации), т.к. в молдавской казне на это денег не нашлось. Но, судя по всему, официальный Кишинев мало проявляет интереса к таким возможностям, передает logos.press.md
В данном случае удачно сложились несколько обстоятельств. Можно сказать, что инвестор запрыгнул в последний вагон уходящего поезда, т. к. Правительство РФ собиралось расторгнуть межправительственное соглашение о сдаче этого павильона в аренду. Молдавское министерство экономики и инфраструктуры безуспешно пыталось найти желающих взять павильон в субаренду и потратить деньги на его восстановление. Потенциальные инвесторы отказывались. Такое предложение было сделано и ООО «АрБиЭй Групп», над которым в компании думали почти год. И согласились «на флажке».
Оставался примерно месяц до истечения срока, во время которого Молдова могла что-то начать делать по восстановлению павильона. Уполномоченный министерством экономики и инфраструктуры МВЦ Moldexpo 15 ноября 2014 г. заключил договор субаренды недвижимого имущества с ООО «АрБиЭй Групп» для создания выставочно-торгового центра «Молдова». Павильон был построен в 1951 г. под названием «Молдавская ССР». В его архитектуре сочетаются сталинский ампир и молдавские национальные мотивы. В 1963 г., при переходе выставки на отраслевой принцип, название павильона было изменено на «Стандарты».
О том, как было принято это непростое решение, рассказал руководитель ООО «Центр разработки и реализации социальных и спортивных программ 21 век» (входит в «АрБиЭй Групп»), советник президента Всероссийской федерации самбо Виктор Евстифеев: «Нас многие отговаривали от идеи стать инвесторами. Тем не менее минэкономики РМ нас уговорило. С условием, что когда мы начнем делать ремонт, оно изыщет деньги и частично нам поможет. Речь шла о долевом участии, но этого не произошло. Когда мы поняли, что никакой поддержки не будет, назад уже дороги не было. Мы планировали восстановить здание, и совместно с молдавской стороной показать, что такое сегодня Молдова, о которой россияне начали забывать». В принятии решения об участии в этом проекте большую роль сыграла и эмоциональная составляющая. Представитель «АрБиЭй Групп» и администратор павильона Лариса Сиденко родилась и долгое время жила в Молдове, родители Виктора Евстифеева почти 40 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству нашей республики, а сам он провел здесь детство.
Однако инвесторы не ожидали, что ремонт будет таким дорогим. Первоначально рассчитывали на 200-250 млн рублей, а расходы выросли в разы. Совместная комиссия, состоящая из представителей Moldexpo и ВДНХ, признала здание аварийным. В ходе выполнения ремонтных работ пришлось произвести полную замену внешних и внутренних инженерных коммуникаций, а отделочные материалы снимать до кирпича (более 600 м3).
Восстановление павильона №10 было завершено к 80-летнему юбилею ВДНХ, который отмечался на День города Москвы в сентябре 2019 г. Служба протокола Президента РФ провела конкурс и выбрала павильон №10 в качестве лучшего места для встречи высокопоставленных гостей, что говорит о готовности выставочно-торгового центра проводить мероприятия на очень высоком уровне. На торжественном мероприятии присутствовали глава государства Владимир Путин, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (также демонстрировали и павильон «Казахстан»), председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и другие официальные лица. Тогда же состоялось и официальное открытие выставочно-торгового центра. Все первые лица знали, что это здание – павильон Республики Молдова, и были удивлены, почему никого нет из этой страны, даже посла, хотя он был официально приглашен.
На первом этаже разместился ресторан молдавско-европейской кухни «Леон» и торговые площади, которые сдаются в аренду. Также молдавской диаспоре отдали кабинеты под офис, где сидят юристы, которые оказывают правовую поддержку согражданам в России. Здесь будут открыты представительство Гагаузии и офис экскурсионного бюро «Аргетис», которое планирует организовывать туры в Молдову. Ее представитель Максим Гуменюк сообщил, что с президентом Патронатной ассоциации туристической индустрии Молдовы Серджиу Маней был согласован ряд мероприятий. «Мы предложили разработать турпродукт, который будет включать в себя перевозку туристов (перелет) и туры, - говорит собеседник. - В первую очередь посещение Cricova, гастрономические и винные туры. Их в России вообще нет. Мы бы хотели организовать здесь основную логистическую точку продаж туров в Молдову. Некоторые крупные российские компании готовы выезжать в тур своими офисами. Они хотят сами собирать виноград, участвовать в производстве вина и, когда оно будет готово, приезжать на дегустацию. Они готовы закупить для своего вина дубовые бочки. Эногастрономические туры выходного дня были бы очень востребованы».
Однако, несмотря на готовность выставочно-торгового центра, компания-инвестор пребывает в неведении относительно планируемых мероприятий, которые должен организовывать МВЦ Moldexpo при поддержке Посольства РМ в павильоне №10 «Молдова». «До смены руководства в Moldexpo в августе 2019 г. происходила координация ремонтных работ с молдавской стороной, - говорит Виктор Евстифеев. - Также мы обсуждали планы выставочных мероприятий. Но затем диалог практически был свернут из-за частых кадровых перестановок в правительстве и Moldexpo. Определенную поддержку мы ощущали только со стороны экономического отдела Посольства Молдовы в Россиий. Инвестиции в восстановление павильона составили сотни миллионов рублей. Но у меня складывается впечатление, что для властей Молдовы это здание не интересно. Мы хотим, чтобы эта площадка развивалась для презентации потенциала Молдовы, чтобы популяризировать туризм в эту страну. Было бы хорошо провести со всеми заинтересованными сторонами какой-то «круглый стол», чтобы обсудить планируемые мероприятия».
В 2018 г. Moldexpo обращалось в адрес АО «ВДНХ» по поводу установления на фасаде павильона надписи «Республика Молдова». Для этого было необходимо разработать проектную документацию с разделом об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» в рамках хозяйственной деятельности и направить для рассмотрения и согласования в АО «ВДНХ» и в Департамент культурного наследия г. Москвы, что и делалось предыдущем руководством. Более того, «Моснаследие» одобрило восстановление букв. НО со сменой администрации в Moldexpo эта работа остановилась, поэтому пока павильон №10 безымянный. «АрБиЭй Групп» не может продолжить восстановление, поскольку вся протокольная переписка велась с Moldexpo. Все остальные павильоны стран СНГ носят названия своих государств.
В Молдове должны понимать, что инвестору павильона №10 необходимо обеспечить возврат своих средств, в том числе выплатить банковские кредиты. Это значит, что павильон не может простаивать. Желающих пользоваться его услугами достаточно. Даже в Правительстве Москвы хотят проводить здесь международные выставки и экономические форумы. Пока власти пребывают в раздумьях, бизнес объявил о проведении первоначально в июне, но из-за пандемии пришлось перенести на ноябрь международного дегустационного конкурса Eurasia Wine & Spirits Competition Moscow` 2020 – выездного конкурса, который 27-28 февраля состоялся в Кишиневе. Победители этих конкурсов будут представлены на постоянно действующей выставке-дегустации в павильоне №10.
«Это может помочь расширению присутствия молдавских вин на российском рынке, - уверен г-н Евстифеев. - Здесь будет не только дегустация для туристов. Сюда будут приглашаться губернаторы областей и мэры городов. Готовятся целые программы посещений. Наша задача - сломать старые стереотипы о молдавских винах. В этом мы рассчитываем на партнерство Национального бюро винограда и вина РМ. Поскольку впервые в России и непосредственно на ВДНХ будет проводиться дегустационный конкурс под эгидой OIV, мы хотим пригласить на его открытие представителей Министерства сельского хозяйства РФ, «Роспотребнадзора», ФАС РФ, из администрации Президента РФ, руководителей Союза виноградарей и виноделов России, мэра Москвы, Президента Молдовы. Конкурс станет ежегодным. Для молдавских вин-медалистов это будет не просто рекламой, а доказательством высокого уровня виноделия в Молдове».
Председателем жюри EWSC Moscow` 2020 назначен президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик. По его словам, конкурс будет концентрироваться на огромном континенте Евразия, в жюри приглашены лучшие профессиональные судьи из более чем 20 стран мира. У конкурса будет два технических оператора - выставочные компании Poliproject Exhibitions (Молдова) и Asti Group (Россия).
«Нам интересен этот проект не только из-за конкурса, который мы как технический партнер обеспечим всем необходимым, - отметила президент Asti Group Наринэ Багманян. – Но в большей степени из-за того, что вина, которые получат максимально высокие оценки, попадут сюда на постоянно действующую выставку-дегустацию. Важно, чтобы люди могли быть уверенными в том, что вина, которые они здесь попробуют и смогут приобрести, реально прошли очень жесткий отбор. Платформа для постоянно действующего дегустационного зала уже подготовлена. Нужен только оператор, который бы постоянно курировал смену вин, чтобы с периодичностью две-три недели полки пополнялись другой продукцией. Работа по мониторингу и ротации вин достаточно скрупулезная. Поэтому, если наша работа понравится, я думаю, что мы здесь закрепимся как постоянный оператор для проведения всех этих мероприятий».
Также определена и транспортная компания Cargoline (с парком машин более 800 единиц), которую будут привлекать к перевозкам молдавских вин. В настоящее время ее связывает с Молдовой перевозка яблока для 10 компаний. Организаторы выставки-дегустации обратили внимание даже на, казалось бы, такую мелочь, как перевозка, потому что от этого зависит качество вин, которые будут представлены в павильоне. logos.press.md