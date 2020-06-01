В Дубоссарском районе паводковая ситуация спокойная. Наблюдается лишь подтопление городского пляжа. От возможного прорыва воды защищает 20 метровая оградительная дамба.
По имеющейся информации в верховьях Днестра прекратились дожди. По верхним гидропостам стали наблюдаться отрицательные значения. Сегодня плотина Новоднестровской ГЭС снизила сбросные расходы с 2000 до значения 1500 метров кубических в секунду. Дубоссарская ГЭС – до 1780.
О предполагаемом развитии событий рассказал начальник УГЗ ГУпЧС Александр Попов: «Уровень воды в ближайшие сутки по инерции будет подниматься. Её стабилизацию мы сможем наблюдать через 1,5 - 2 суток. Только после этого можно говорить о её постоянном снижении. Хочу сказать, что в целом, даже в самых уязвимых местах есть достаточный запас сухого грунта», сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Каменском районе больше всех пострадали жители сёл Грушка и Рашков. Под водой оказались пастбища и огороды. По своим приусадебным участкам местные жители переправляются кое-где по пояс в воде. К домам вода не подходит. Спасатели круглосуточно ведут мониторинг.
В Рыбницком районе спасатели и коммунальные службы сегодня укрепляли шлюз. Всё для того, чтобы вода не заполнила трассу республиканского значения и не препятствовала движению автомобилей. Между сёлами Ержово и Сарацея вода подтопила приусадебные участки. Григориопольский район. Мост, соединяющий сёла Делакеу и Красная Горка – один из объектов в зоне подтопления. Нижнюю часть автодорожного полотна специалистmvdpmr.orgы закрыли плитами и подготовили резерв глины. В случае наводнения это убережёт центральную часть райцентра от затопления. Слободзейский район. Спасатели укрепили сегодня ещё один шлюз в Слободзее. В случае прорыва на этом участке в зону подтопления могут попасть дома на улице Школьной посёлка Красное. В Меренештах в районе насосной станции возможна угроза выхода воды из поймы. Расстояние до ближайшего дома ещё 100 метров. Опасный участок решили засыпать грунтом. В случае угрозы, это позволит жителям вовремя покинуть зону бедствия. В Тирасполе под воду ушёл городской пляж. Сейчас его трудно узнать. Смельчаков, которые ухитряются купаться, спасатели разгоняют и напоминают о том, что купаться в этот период опасно. mvdpmr.org