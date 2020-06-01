Dnestr.TV

 
0

Огромная пробка образовалась на трассе Одесса - Киев

Огромная пробка образовалась на трассе Одесса - Киев

Автомагистраль на подъезде к Одессе, перед будущими выходными продленными из-за Дня Конституции, заполонили десятки автомобилей.
На въезде в Одесскую область возникла огромная пробка на трассе Киев - Одесса. Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщает агентство УСИ.

По словам очевидцев, огромная тянучка возникла по двум причнам. Так, в очереди на въезд - много машин с киевскими номерами. Это подтолкнуло пользователей сети к выводам, что киевляне на выходные решили отправится на море. Кроме того, дорожные службы затеяли ремонт на мосту, оставив для проезда лишь одну полосу, передает korrespondent.net.

Как сообщил в своем Facebook один из водителей попавших в пробку Григорий Веприк, людям приходится долгие часы стоять на дороге под палящим солнцем.

Также очевидцы рассказали, что на дороге дежурят и полицейские - они штрафуют тех, кто пытается объехать затор по разделительной полосе.

Свидетели рассказали об автомобильной очереди, протяженностью не меньше 30 км.

"А не рвануть ли на выходные к морю, - подумала вся страна", - прокомментировала пользователь сети Ирина Лищинская под фото на ее странице Facebook.

Ранее Киев и Одесса попали в двадцатку городов, в которых фиксируются самые сильные пробки. Киев занял 12 место в мире и третье в Европе в рейтинге городов с самыми высокими потерями времени в пробках. Одесса осталась на 18 месте с загруженностью дорог 47%.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна