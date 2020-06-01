С 1 июля текущего года стандартный пенсионный возраст для женщин составит 59 лет и будет постепенно увеличиваться до 63 лет до 1 июля 2028 года. Полный стаж уплаты взносов в фонд социального страхования для женщин составляет 32 года и постепенно будет увеличиваться до 34 лет пишет aif.
Национальная касса социального страхования отмечает, что мужчинам, которые намереваются оформить получение пенсии по возрасту, должно исполниться 63 года, а их стаж уплаты взносов должен составлять 34 года. Эти условия, передаёт ipn.md, установлены с 1 июля 2019 года. Как для мужчин, так и для женщин пенсия по возрасту устанавливается при условии минимального стажа уплаты взносов в фонд социального страхования в 15 лет.
Сокращение стандартного пенсионного возраста предоставляется женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 или более детей. Они могут выйти на пенсию на 3 года раньше обозначенного срока. Этим правом могут воспользоваться и люди, работавшие в особых условиях.
Более подробную информацию можно получить на сайте Национальной кассы социального страхования – www.cnas.md. aif.md