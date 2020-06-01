Dnestr.TV

 
0

В Молдове с 1 июля вступают в силу новые правила о пенсионном возрасте

В Молдове с 1 июля вступают в силу новые правила о пенсионном возрасте

С 1 июля текущего года стандартный пенсионный возраст для женщин составит 59 лет и будет постепенно увеличиваться до 63 лет до 1 июля 2028 года. Полный стаж уплаты взносов в фонд социального страхования для женщин составляет 32 года и постепенно будет увеличиваться до 34 лет пишет aif.

Национальная касса социального страхования отмечает, что мужчинам, которые намереваются оформить получение пенсии по возрасту, должно исполниться 63 года, а их стаж уплаты взносов должен составлять 34 года. Эти условия, передаёт ipn.md, установлены с 1 июля 2019 года. Как для мужчин, так и для женщин пенсия по возрасту устанавливается при условии минимального стажа уплаты взносов в фонд социального страхования в 15 лет.

Сокращение стандартного пенсионного возраста предоставляется женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 или более детей. Они могут выйти на пенсию на 3 года раньше обозначенного срока. Этим правом могут воспользоваться и люди, работавшие в особых условиях.

Более подробную информацию можно получить на сайте Национальной кассы социального страхования – www.cnas.md.
aif.md
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна