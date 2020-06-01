В Правительстве разрабатывают санитарный регламент для работы школ и детских садов в условиях пандемии. Об этом рассказал председатель Правительства Александр Мартынов в эфире Первого Приднестровского телеканала.
По его словам, для того чтобы не допустить распространение коронавируса или гриппа во время сезонных эпидемий, на входах в школы и детские сады будут измерять температуру, в большом объёме будут закуплены дезинфицирующие средства. Кроме того, к началу учебного года в учреждениях, где это необходимо, заменят окна.
«За два месяца мы планируем поменять в большом количестве окна в школах и детских садах, потому что, несмотря на Фонд капитальных вложений, ещё есть такие классы, где окна практически не открываются», - рассказал глава Правительства.
Александр Мартынов отметил, что благодаря внедрению санитарного регламента Приднестровье готово ко второй волне пандемии. Однако, если ситуация ухудшится и будут появляться новые вспышки, школы перейдут на онлайн-обучение, пишет novostipmr.com.
Также премьер-министр напомнил, что выдача продовольственных наборов для детей-льготников будет продолжена до тех пор, пока детские сады не откроются.
Напомним, что по поручению председателя Правительства Александра Мартынова рабочая группа в составе представителей санэпидемстанции, Минпроса, Минсоцзащиты и Минздрава занимается разработкой регламента для работы учебных заведений в условиях пандемии. В перечень правил входит проверка температуры учеников и сотрудников при входе в помещение, наблюдение за их общим состоянием, обработка рабочих поверхностей и пола два раза в день, сквозное проветривание помещений каждые 2-3 часа и др. novostipmr.com