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В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

Строители, которые проводят на площади им. Суворова работы по реконструкции столичной трибуны и стены, некогда служившей ограждением возвышения, на котором стояла Покровская церковь, сняли старый облицовочный камень и обнаружили в старинной кладке нишу в виде арки.

Как рассказал глава города Олег Довгопол, который на днях проводил контрольный осмотр строительства объектов Екатерининского парка, ниша неглубокая, была заложена камнем после снесения церкви в 1934 году. Решено ее восстановить, облагородить и вернуть первоначальное значение – сделать местом молитвенного почтения памяти тех, кто участвовал в строительстве и служении при храме. Сама трибуна внешне обретет новый вид. Она будет облицована декоративным камнем светлого тона, сообщается на сайте Госадминистрации г. Тирасполя.

Возведение остальных парковых объектов идет по графику. Поэтому к 1 сентября будут закончены основные работы. В то же время глава обратил внимание, что парк – объект динамичный, он не остановится в своем развитии после открытия в День республики. «Мы будем его дальше двигать, реконструировать, приводить в порядок здания, которые вокруг площади: Дворец культуры, музыкальная школа, Дом детского и юношеского творчества. Это главное место в столице, и оно должно соответствовать своему статусу, а пессимизм, который был в начале, сошел «на нет». Люди убеждаются воочию, что средства, которые вкладываются, остаются здесь в виде реальных объектов, которые после окончания строительства будут доступны всем и сделают наш город удобным и современным. Пример – сквер де Волана. Находясь в центре города, он еще год назад представлял собой неухоженное заброшенное место, а после реконструкции стал популярной природной зоной для прогулок и отдыха», – отметил глава города.

Сразу за ступенями, ведущими к верхней части трибуны, возводится грот, где будет обустроено место отдыха с источником воды в виде небольшого водопада с чашами для питья воды и скамеечками. Там будет всегда прохладно и можно будет передохнуть в жаркую погоду. Рядом завершается строительство выставочного павильона, где будут проводиться мероприятия, выставки предметов народного творчества, музейные экспозиции. Вход со стороны Зеленого рынка также будет оформлен в виде колоннадной арки, украшенной гербовым знаком императрицы Екатерины.

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу

В центре Тирасполя в трибуне обнаружили арочную нишу
Источник, фото:tirasadmin.org
  • Сегодня, 17:43
  • DTV
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