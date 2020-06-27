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Протокол о движении товарных поездов через Приднестровье был продлен на 6 месяцев

Протокол о движении товарных поездов через Приднестровье был продлен на 6 месяцев

Дополнительный протокол к протокольному решению «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» от 30 марта 2012 года был продлен до 31 декабря 2020 года, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции в РМ.

Аналогичные протоколы были подписаны 26 сентября 2012 года, 23 сентября 2013 года, 24 декабря 2014 года, 14 марта 2015 года, 30 декабря 2016 года, 29 декабря 2017 года и 27 декабря 2018 года, 4 июня 2019 года и 27 декабря 2019 года.

Протокол предусматривает дальнейшее применение механизма таможенного оформления на станциях «Бендеры-2» (с. Варница) и «Рыбница» (г. Рыбница) товаров, перевозимых по железной дороге через Приднестровье, с применением принципа «единого окна» и обеспечения свободного передвижения людей, товаров и услуг.

В этой связи Бюро по реинтеграции РМ напоминает, что аналогичный полугодовой период был продлен и для ввоза нефтепродуктов через пункт пересечения границы «Новосавицкая-Кучурган» с возможностью таможенного оформления нефтепродуктов на таможенном посту «Бендеры-2». В этой связи на заседании кабинета министров 24 июня 2020 года было принято постановление правительства, которым были внесены соответствующие поправки в постановление правительства №1232 от 9 ноября 2016 года «О некоторых аспектах ввоза нефтепродуктов через восточную границу».
moldpres.md
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