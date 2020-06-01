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«Шериф» и «Динамо-Авто» узнали соперников в первом туре Чемпионата Молдавии по футболу
Сегодня прошла жеребьёвка и был разработан календарь матчей Чемпионата Молдавии по футболу нового сезона 2020/2021.
В первый день первого тура, 3 июля, «Динамо-Авто» примет на своём поле в Терновке ФК «Флорешты». Начало матча – в 18:00.
В этот же день в 20:30 в Тирасполе начнётся игра между «Шерифом» и «Сперанцей», сообщает novostipmr.com.
Также в первом туре сыграют: 4 июля «Святой Георгий» – «Кодру» и «Милсами» – «Петрокуб»; 5 июля «Зимбру» – «Дачия Буюкань».
Напомним, что приднестровские футбольные клубы «Шериф» и «Динамо-Авто» ранее получили Лицензию УЕФА, которая даёт возможность командам принять участие в европейских кубковых турнирах.
Определены матчи первых трех туров национального чемпионата, даты и время их проведения должны уточнить в ближайшее время.
Календарь на данный момент выглядит так:
Тур 1:
"Сфынтул Георге" (Суручень) – "Кодру" (Лозова)
"Шериф" (Тирасполь) – "Сперанца" (Ниспорены)
"Зимбру" (Кишинев) – "Дачия Буюкань" (Кишинев)
"Милсами" (Оргеев) – "Петрокуб" (Хынчешты)
"Динами-Авто" (Тирасполь) – "Флорешть" (Флорешты).
Тур 2:
"Кодру" - "Флорешть"
"Петрокуб" - "Динамо-Авто"
"Дачия Буюкань" - "Милсами"
"Сперанца" - "Зимбру"
"Сфынтул Георге" - "Шериф"
Тур 3:
"Шериф" - "Кодру"
"Зимбру" - "Сфынтул Георге"
"Милсами" - "Сперанца"
"Динамо-Авто" - "Дачия Буюкань"
"Флорешть" - "Петрокуб".
Фото: fc-sheriff.com
- Сегодня, 18:04
- DTV
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