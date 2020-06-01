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«Шериф» и «Динамо-Авто» узнали соперников в первом туре Чемпионата Молдавии по футболу

«Шериф» и «Динамо-Авто» узнали соперников в первом туре Чемпионата Молдавии по футболу

Сегодня прошла жеребьёвка и был разработан календарь матчей Чемпионата Молдавии по футболу нового сезона 2020/2021.

В первый день первого тура, 3 июля, «Динамо-Авто» примет на своём поле в Терновке ФК «Флорешты». Начало матча – в 18:00.

В этот же день в 20:30 в Тирасполе начнётся игра между «Шерифом» и «Сперанцей», сообщает novostipmr.com.

Также в первом туре сыграют: 4 июля «Святой Георгий» – «Кодру» и «Милсами» – «Петрокуб»; 5 июля «Зимбру» – «Дачия Буюкань».

Напомним, что приднестровские футбольные клубы «Шериф» и «Динамо-Авто» ранее получили Лицензию УЕФА, которая даёт возможность командам принять участие в европейских кубковых турнирах.

Определены матчи первых трех туров национального чемпионата, даты и время их проведения должны уточнить в ближайшее время.

Календарь на данный момент выглядит так:

Тур 1:

"Сфынтул Георге" (Суручень) – "Кодру" (Лозова)

"Шериф" (Тирасполь) – "Сперанца" (Ниспорены)

"Зимбру" (Кишинев) – "Дачия Буюкань" (Кишинев)

"Милсами" (Оргеев) – "Петрокуб" (Хынчешты)

"Динами-Авто" (Тирасполь) – "Флорешть" (Флорешты).

Тур 2:

"Кодру" - "Флорешть"

"Петрокуб" - "Динамо-Авто"

"Дачия Буюкань" - "Милсами"

"Сперанца" - "Зимбру"

"Сфынтул Георге" - "Шериф"

Тур 3:

"Шериф" - "Кодру"

"Зимбру" - "Сфынтул Георге"

"Милсами" - "Сперанца"

"Динамо-Авто" - "Дачия Буюкань"

"Флорешть" - "Петрокуб".

Фото: fc-sheriff.com
  • Сегодня, 18:04
  • DTV
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