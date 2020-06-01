Лидер ПДС Майя Санду подала в суд иск на имя премьер-министра Иона Кику. По словам Санду, он выдвинул против нее ложные обвинения.
В поданном заявлении политик требует возмещения морального ущерба в размере 100 тысяч леев от премьер-министра Иона Кику, сообщает point.md
Майя Санду считает, что Ион Кику выдвинул ложные обвинения касательно голосования по концессии аэропорта и госгарантий после кражи миллиарда.
Напомним, что в середине мая премьер опубликовал в соцсети пост, в котором написал, что «те, кто в 2013 году проголосовал за преступную концессию аэропорта, а в 2014 году за легализацию хищения миллиарда, никак не могли 5 июля 2019 года хотеть вернуть государству единственный международный аэропорт в стране».
«Они ждали в гости Ротшильда и не могли испортить ему настроение. Если бы предыдущее правительство делало в июле 2019 года то, что делаем сейчас мы, и если бы оно не дало отсрочку Шору для оплаты 118 млн леев долга, сегодня аэропорт уже был бы возвращен государству», - написал Кику.
Майя Санду просит премьер-министра опровергнуть эту информацию и опубликовать опровержение на своей странице в Facebook, а также выплатить моральный ущерб в размере 100 тысяч леев.
«Если бы Майя Санду хотела пойти в суд, она бы пошла тихо и спокойно, победила в суде, и это было бы все. Однако, к сожалению, госпожа Санду занимается электоральной рекламой. Мы - демократическая страна, и каждый имеет право обращаться в суд и защищать свои права, если считает, что они были нарушены», - сказал советник премьер-министра Виталий Драганча.