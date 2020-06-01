В эпоху СССР Дубоссарскую ГЭС называли символом технологического прогресса союзной республики МССР. Она была включена во Всесоюзный туристический показ и экспонировалась на ВДНХ как электростанция высокой степени надёжности и автоматизации. Как показало время, такая оценка была более чем справедливой: её оборудование действует до сих пор, отработав два сверхсрока.
Дубоссарская ГЭС сыграла одну из главных ролей в развитии региональной экономики и изменила не только судьбу города Дубоссары но и окружающий природный ландшафт. После строительства плотины в Приднестровье появилась Ягорлыкская заводь, превратившаяся со временем в уникальный заповедник, пишет novostipmr.com.
ГЭС (гидроэлектростанция) — это гидроэлектрическая станция, которая в качестве источника энергии использует энергию водного потока. Гидроэлектростанции строят на больших и малых реках, сооружая водохранилища и плотины. ГЭС представляет собой целый комплекс оборудования и сооружений, с помощью которых механическая энергия водного потока преобразуется в чистую электрическую энергию. ГЭС обеспечивает необходимую концентрацию водного потока для создания напора. В результате энергия движущейся под большим напором воды преобразуется сначала в механическую энергию вращения лопастей турбины, а уже после – в электрическую энергию.
История гидроэлектростанции начинается в тот момент, когда Советский Союз приходил в себя после самой разрушительной войны в своей истории. Восстановление предприятий и экономической жизни городов МССР требовало системной электрификации. В первые послевоенные годы основными источниками электроэнергии были энергопоезда, но их ресурсов не хватало для растущих требований народного хозяйства.
Тогда вспомнили, что ещё до Великой Отечественной войны планировалось освоение водной энергии реки Днестр. Были подняты технико-экономические доклады 1940 года, подготовленные предприятием «Укргидрэп», о возможности строительства гидроэлектростанции в её бассейне. Согласно этим документам, существовали два альтернативных плана: возвести ГЭС в районе Дубоссар или на 100 км южнее, в окрестностях села Спея (сегодня Григориопольский район).
Рассмотрением обеих аналитических записок занялось государственное предприятие «Гидроэнергопроект». Там в 1945 году был сделан выбор в пользу Дубоссар. Почему именно здесь решили строить плотину?
Во-первых, этому благоприятствовали условия рельефа местности: в случае появления водохранилища ущерб от затопления территорий был вдвое меньше, чем в районе Спеи. Во-вторых, стоимость работ была намного меньше, чем по альтернативному плану. В-третьих, логистическое преимущество географического положения: Дубоссары близко расположены ко всем важнейшим городам: отсюда до Кишинёва – 45 км, до Тирасполя – 65 км, до Котовска (на Украине) – 60 км, до Рыбницы – 65 км. Таким образом, было удобно расположить источник электроэнергии в центре воображаемой окружности, которую образуют указанные населенные пункты.
В итоге в 1947 году было разработано проектное задание на строительство Дубоссарской ГЭС, а через два года уже началось строительство по проекту харьковского отделения института «Гидропроект». Для организации и проведения работ был создан трест «ДубоссарыГЭСстрой», сотрудниками которого стали рабочие и инженеры со всего СССР. Говорят, что на строительстве плотины и инфраструктуры трудились представители 30 национальностей.
Бытует легенда, что гидротурбины для электростанции являются трофеями, полученными Советским Союзом в качестве контрибуции у Финляндии, участвующей в войне на стороне Германии. Миф это или исторический факт, сегодня проверить трудно. Однако достоверно известно, что гидротурбины были поставлены финской фирмой «Тампелла». Другое оборудование привозилось со всего СССР: гидрогенераторы изготовлены свердловским заводом «Уралэлектротяжмаш», трансформаторы и мостовые краны – заводами Запорожья, кабельная продукция поступила из Саратова, электрооборудование – из Москвы, Свердловска (Еатеринбурга), Ленинграда (Санкт-Петербурга), Чебоксар. Гидромеханические агрегаты производились на заводах далекого Иркутска и городов Зуев, Новая Каховка и др. Кроме того, из союзных республик перебросили строительную технику и материалы. Строительство гидроэлектростанции стало мощным толчком и для развития города. Если до появления ГЭС здесь проживали около 6 тысяч человек, то по окончании строительства – уже около 15 тысяч.
Первые две турбины были пущены 25-27 декабря в 1954 году, другие две – 28 июня в 1955 году. Именно в этот день станция вышла на полную мощность по выработке электроэнергии – в то время 40 мегаватт.
Дубоссарская плотина в тринадцать этажей обеспечила концентрацию напора, необходимую для вращения турбин. Состояние плотины, контролируется благодаря построенному под рекой тоннелю. Он находится на глубине 10 метров, поэтому рабочие ГЭС называют это место «дубоссарским метро».
В результате задержки воды уровень реки севернее Дубоссар значительно увеличился, что привело к образованию живописного водохранилища.
С запуском Дубоссарской ГЭС и линии высоковольтных электропроводов Дубоссары – Кишинев и Дубоссары – Тирасполь началось создание Молдавской энергосистемы и централизация электроснабжения всей союзной республики. Это позволило завершить электрификацию большей части населенных пунктов региона.
Сегодня Дубоссарская ГЭС вырабатывает ежегодно до 280 млн кВт/ч электроэнергии, а ее установленная мощность составляет 48 МВт.
На сегодняшний день Дубоссарская гидроэлектростанция на 80% обеспечивает население Приднестровья электроэнергией. Электричество, которое получают в Дубоссарах, реализуют только на внутреннем рынке.
«За счет дешевой электроэнергии, которую вырабатывает Дубоссарская гидроэлектростанция, тарифы для нашего населения невысокие по сравнению с Молдовой и Украиной», - отметил директор Дубоссарской ГЭС Борис Герман.
Гидроэлектростанция работает на том же оборудовании, что и полвека назад. Главнейшая задача руководства предприятия – модернизировать оборудование и не допустить поломок.
«В 2015 году из бюджета предприятия на нужды Дорожного фонда республики были изъяты 26 миллионов рублей. В прошлом году эти деньги начали постепенно возвращаться в бюджет Дубоссарской ГЭС. К нам вернулось 7 миллионов 300 тысяч рублей. Эти средства были направлены на реализацию инвестиционной программы, а именно замену регуляторов скорости гидроагрегатов. На данный момент мы уже заменили регуляторы скорости на 3 машинах. К сожалению, из-за пандемии коронавируса не успели этой весной заменить на первой машине регулятор скорости, но мы вернемся к этому вопросу после нормализации обстановки», - рассказал Борис Герман.
Юбилейную дату коллектив ГУП «Дубоссарская ГЭС» отметит в понедельник. По традиции состоится торжественное собрание и праздничный концерт для работников предприятия, который пройдет в парке Энергетиков. novostipmr.com