Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек.
Данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.
Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 19:16 мск 28 июня явка составила 80,0%. Принято 938 224 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 49 часов, оно завершится 30 июня в 20:00 мск., пишет ТАСС
Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.
tass.ru
Фото: © Артем Геодакян/ТАСС