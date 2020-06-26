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Президент Молдовы предложил новые льготы для работающих пенсионеров

Президент Молдовы предложил новые льготы для работающих пенсионеров

Президент Игорь Додон объявил о новой законодательной инициативе: Работающие пенсионеры, кроме пересмотра размера выплат, будут освобождаться от взносов в фонд социального страхования.

«Очень надеюсь, что эту инициативу, которая будет внесена в ближайшее время, поддержат в парламенте», - заявил глава государства в ходе передачи «Президент отвечает».

Напомним, что, благодаря инициативе депутатов ПСРМ, число пенсионеров, которые получат право на пересмотр пенсии с 1 июля, увеличится. Речь идет о лицах, которые работали или работают после выхода на пенсию. Согласно изменениям в законодательстве, осуществлённым парламентом в конце прошлого года по предложению депутатов ПСРМ, период пересмотра пособия по старости для пенсионеров, которые продолжают работать, был ускорен. Теперь процесс пересмотра, установленный в январе 2019, завершится в 2023, а не 2027, как предусматривалось ранее, сообщает mk.kn.md.

Внесенными поправками предусмотрено, что с 1 июля 2020 года начнется прием документов на пересмотр выплат для вышедших на пенсию с 1 января 1999 по 1 января 2019 и продолжавших работать после выхода на пенсию не менее 10 лет.

С 1 января 2021 года смогут воспользоваться этим правом те, у кого трудовой стаж после выхода на пенсию составляет от 7 до 10 лет, а с 1 января 2022 - от 5 до 7 лет. С 1 января 2023 года это положение распространится и на тех, у кого аналогичный стаж от 2 до 5 лет.

Отметим, что из 701 тыс. пенсионеров в Молдове продолжают работать 162 тыс.
mk.kn.md
  • Вчера, 19:37
  • DTV
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