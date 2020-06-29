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Приднестровье голосует по поправкам в российскую конституцию

Приднестровье голосует по поправкам в российскую конституцию

В Приднестровье началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Проживающие в регионе граждане России с 29 июня по 1 июля могут посетить два избирательных участка, расположенных на базе воинской части Оперативной группы российских войск.

Военнослужащих и членов их семей приглашают на территорию военного городка, остальные желающие могут осуществить свое право рядом с гарнизонным Домом офицеров.

Кабинки и урны для бюллетеней разместили на открытом воздухе. Члены комиссии на расстоянии идентифицируют личность по паспорту, после чего выдают лист для голосования. Ручки, стулья, кабинки и урны после каждого посетителя обрабатывают антисептиками.

Депутаты российской Государственной думы Сергей Неверов, Александр Ярошук и Сергей Чижов, представляющие в законодательном собрании интересы Приднестровья, обратились к гражданам республики с призывом проявить активность в этом вопросе, пишет eadaily.com.

«Голосуя за поправки в основной закон, мы голосуем за то, чтобы каждый гражданин, независимо от места проживания, вероисповедания, национальности, являлся частью нашей большой страны и чувствовал себя именно так», — отметил Сергей Неверов.

Обращаясь к приднестровцам, Александр Ярошук напомнил, что новая редакция конституции касается и внешнеполитического курса Российской Федерации. Со своей стороны Сергей Чижов добавил, что хоть Россию с Приднестровьем разделяют сотни километров, их объединяет общая история, прочные культурные связи, а единство во взглядах делают каждого из 200 тысяч граждан Российской Федерации в республике частью одной большой семьи.

В Кишиневе открыт один участок, который действует на территории посольства.

«Голосование в Кишиневе пройдет в консульском отделе посольства РФ и в Тирасполе — на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Желающие проголосовать досрочно могли это сделать по предварительной заявке по телефону в российское консульство», — уточнил пресс-секретарь диппредставительства Анатолий Лошаков.
eadaily.com
  • Сегодня, 17:01
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