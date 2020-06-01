С 1 января 2021 года в России начнется визовая реформа. 23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении с нового года единой электронной визы. Поправки в закон подготовил МИД, они позволят гражданам 53 стран оформлять визы для въезда в Россию в электронной форме, не выходя из дома.
Гражданам каких стран разрешат въезжать в РФ по электронным визам?
Как пишет aif.ru ссылаясь на «Коммерсант», визовый режим упростится для граждан стран-членов Евросоюза, а также Китая, Японии, Индии, Турции и ряда других государств. До эпидемии коронавируса они могли оформить электронные визы только для въезда в Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С 2021 года эксперимент распространится на территорию всей России.
Как иностранцы будут оформлять электронные визы?
Заместитель главы МИД РФ статс-секретарь Евгений Иванов рассказал в интервью изданию об особенностях оформления электронной визы. Граждане 53 стран должны будут подавать заявление на сайте Министерства иностранных дел РФ. Электронная виза будет предоставляться не позднее четырех календарных дней со дня подачи заявления.
На сколько будет выдаваться электронная виза?
Иностранцы смогут воспользоваться единой электронной визой для однократной поездки в РФ в течение 60 суток после ее получения. Продолжительность самой поездки не должна превышать 16 дней.
Сколько будет стоить оформление электронной визы в РФ?
По словам Иванова, оформление электронной визы обойдется иностранцам примерно в $50, электронный документ детям до шести лет будут выдавать бесплатно.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в интервью РБК о предложении сделать в 2021 году электронные визы бесплатными. Это стало бы антикризисной мерой, которая бы поддержала туристическую отрасль.
Евгений Иванов отметил, что затраты иностранных граждан на оформление визы «не являются значимыми» в структуре их общих расходов на поездку. По результатам исследований, туристы в среднем тратят около $2 тыс. на путешествие в РФ. Замглавы МИД отмечает, что взимание платы за оформление электронной визы не будет препятствовать развитию въездного туризма в Россию и позволит предупредить попытки обмануть информационную систему и перегрузить ее недостоверными анкетами.
Какие еще нововведения могут появиться в будущем?
Ростуризм предлагал сделать единые электронные визы многократными и выдавать их на срок от 90 до 120 дней. По словам Иванова, МИД в целом поддерживает эту инициативу, но предлагает внедрять ее постепенно, проанализировав накопленный опыт «с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности».
Помимо этого, Федеральное агентство по туризму предлагает ввести для иностранных граждан туристические визы, аналогичные шенгенским, которые будут действовать до пяти лет. Иванов отметил, что многие предложения Ростуризма по либерализации визового режима РФ требуют проработки на межведомственном уровне. В частности, эти вопросы будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы по реализации концепции государственной миграционной политики РФ.
Представитель МИД добавил, что с конца 2019 года министерство работает над законопроектом о выдаче всем иностранцам многократной туристической визы сроком действия до полугода. При этом общий срок пребывания на территории РФ будет ограничен тремя месяцами в течение этого периода. Предполагается, что иностранные граждане смогут получить такую визу только на основании подтверждения брони в гостинице на период первой поездки. По словам Иванова, МИД готов увеличить срок такой визы даже до одного года. aif.ru