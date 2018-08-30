Dnestr.TV

 
0

О порядке ввоза товаров индивидуальными предпринимателями в период карантина

О порядке ввоза товаров индивидуальными предпринимателями в период карантина

Принимая во внимание действие карантинных ограничительных мер, связанных с выездом физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей в соседние государства для закупки товаров, а также существующую потребность ввоза коммерческих партий товаров, Государственный таможенный комитет ПМР доводит до сведения информацию о возможном механизме осуществления поставок для данной категории участников внешнеэкономической деятельности.

В условиях, введенных Постановлением Правительства ПМР от 15.06.2020 г. №209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» и необходимостью соблюдения карантинных мер, индивидуальные предприниматели могут воспользоваться порядком, предусматривающим доставку и таможенное декларирование товаров таможенным перевозчиком. Указанный порядок регулируется Приказом ГТК ПМР от 30.08.2018 г. №425 «Об утверждении Положения о перевозке, таможенном оформлении, таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком».

Таможенный перевозчик:

-может принимать к перевозке любые товары, получателями которых являются лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (за исключением товаров, запрещенных к ввозу в республику, и ввоз которых является лицензируемым видом деятельности);

-действует от имени и по поручению получателя, фактически принимая товары и документы на них от отправителя;

-осуществляет перемещение товаров через границу, взаимодействует с таможенным агентом (ГУП «Таможенный брокер»), передавая ему документы и сведения для целей таможенного декларирования;

доставляет и передает товары получателю, оформленные в таможенным отношении и выпущенные для внутреннего потребления на территории ПМР.

Информация о лицензированных таможенных перевозчиках, имеющих право заниматься данном видом деятельности, в т. ч. контактные данные, размещена на официальном сайте ГТК ПМР в разделе «Реестры. Реестры таможенных перевозчиков». Организациям, желающим получить лицензию для осуществления деятельности в качестве таможенного перевозчика, необходимо обратиться в ГТК ПМР за предоставлением соответствующей госуслуги. Решение принимается в течение 3-х рабочих дней.

Одновременно ГТК ПМР обращает внимание, что порядок таможенного декларирования и таможенного оформления товаров индивидуальными предпринимателями, а также товаров, доставляемых в адрес индивидуальных предпринимателей таможенным перевозчиком, действует без изменений.
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 13:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна