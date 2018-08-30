Принимая во внимание действие карантинных ограничительных мер, связанных с выездом физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей в соседние государства для закупки товаров, а также существующую потребность ввоза коммерческих партий товаров, Государственный таможенный комитет ПМР доводит до сведения информацию о возможном механизме осуществления поставок для данной категории участников внешнеэкономической деятельности.
В условиях, введенных Постановлением Правительства ПМР от 15.06.2020 г. №209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» и необходимостью соблюдения карантинных мер, индивидуальные предприниматели могут воспользоваться порядком, предусматривающим доставку и таможенное декларирование товаров таможенным перевозчиком. Указанный порядок регулируется Приказом ГТК ПМР от 30.08.2018 г. №425 «Об утверждении Положения о перевозке, таможенном оформлении, таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком».
Таможенный перевозчик:
-может принимать к перевозке любые товары, получателями которых являются лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (за исключением товаров, запрещенных к ввозу в республику, и ввоз которых является лицензируемым видом деятельности);
-действует от имени и по поручению получателя, фактически принимая товары и документы на них от отправителя;
-осуществляет перемещение товаров через границу, взаимодействует с таможенным агентом (ГУП «Таможенный брокер»), передавая ему документы и сведения для целей таможенного декларирования;
доставляет и передает товары получателю, оформленные в таможенным отношении и выпущенные для внутреннего потребления на территории ПМР.
Информация о лицензированных таможенных перевозчиках, имеющих право заниматься данном видом деятельности, в т. ч. контактные данные, размещена на официальном сайте ГТК ПМР в разделе «Реестры. Реестры таможенных перевозчиков». Организациям, желающим получить лицензию для осуществления деятельности в качестве таможенного перевозчика, необходимо обратиться в ГТК ПМР за предоставлением соответствующей госуслуги. Решение принимается в течение 3-х рабочих дней.
Одновременно ГТК ПМР обращает внимание, что порядок таможенного декларирования и таможенного оформления товаров индивидуальными предпринимателями, а также товаров, доставляемых в адрес индивидуальных предпринимателей таможенным перевозчиком, действует без изменений. customs.gospmr.org