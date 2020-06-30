Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Молдовы в Москве Андреем Негуцу двусторонние отношения, а также ситуацию в приднестровском урегулировании, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, Руденко принял посла Молдавии 30 июня, сообщает ria.ru
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также ситуацию в приднестровском урегулировании", - отметили в министерстве. ria.ru