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Замглавы МИД обсудил с послом Молдавии приднестровское урегулирование

Замглавы МИД обсудил с послом Молдавии приднестровское урегулирование

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Молдовы в Москве Андреем Негуцу двусторонние отношения, а также ситуацию в приднестровском урегулировании, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ, Руденко принял посла Молдавии 30 июня, сообщает ria.ru

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также ситуацию в приднестровском урегулировании", - отметили в министерстве.
ria.ru
  • Сегодня, 11:46
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