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На Украине отменили госмонополию на производство спирта

На Украине отменили госмонополию на производство спирта

На Украине отменили госмонополию на производство спирта.
Закон, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта на Украине, в среду вводится в действие.
Верховная рада Украины 3 декабря 2019 года приняла закон об отмене с 2020 года госмонополии на спиртовую отрасль. Позже его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 14 декабря, а вводится в действие с 1 июля 2020 года, передает ria.ru

Закон предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии. Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из страны. Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Для защиты украинского товаропроизводителя закон предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные кабмином госпредприятия.
ria.ru
  • Сегодня, 15:40
  • DTV
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