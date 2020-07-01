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Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а иностранцы – въехать в ПМР

Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а иностранцы – въехать в ПМР

В Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции поступает много обращений от граждан, которым нужно выехать в соседнее государство, к примеру, чтобы пройти техосмотр. Поступают аналогичные обращения и от иностранных граждан, которым необходимо попасть в Приднестровье для оформления каких-либо документов.

Теперь такая возможность у людей появится. По предварительному согласованию с Оперштабом на срок до 12 часов иностранные граждане смогут заехать в ПМР для получения каких-либо государственных услуг, оплаты коммунальных платежей и пр., информирует пресс-центр МВД ПМР

Приднестровцы и граждане других государств, зарегистрированные (прописанные) в ПМР, смогут выехать в соседнюю Молдову, чтобы получить какие-либо справки. На решение вопросов также даётся не более 12 часов. За это время человек должен успеть вернуться в Придестровье. В этом случае его не будут обязывать соблюдать двухнедельный карантин.

Свою заявку необходимо заблаговременно (за 2-3 дня до планируемой даты) направить в Оперативный штаб по электронной почте (e-mail: 80022800@mvdpmr.org).

Следует напомнить, что приднестровцы за пределами республики обязаны носить индивидуальные медицинские маски и перчатки, придерживаться социальной дистанции. Иностранцы, которым будет разрешён въезд в республику на срок до 12 часов, также должны строго соблюдать установленные в Приднестровье карантинные ограничения.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
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