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Транзит газа через Украину рухнул на 45%

Транзит газа через Украину рухнул на 45%

С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%.
За шесть месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины в соответствии с новым транзитным соглашением между Нафтогазом и Газпромом протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года – 45,1 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ в среду, 1 июля.

Отмечается, что с начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны, пишет korrespondent.net.

"В западном направлении было протранзитовано 22,9 млрд куб. м газа. В частности, в Польшу – 18 млрд куб. м, Словакию – 16,9 млрд куб. м, Венгрию – 4,2 млрд куб. м. В трансбалканском направлении транзит составил 1,9 млрд куб. м. Из них 0,4 млрд куб. м – в Румынию и 1,5 млрд куб. м – в Молдову", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в первом полугодии 2020 года в режиме short-haul были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша и Венгрия-Словакия, а также – с таможенного склада в Словакию, Польшу и Венгрию.

Транзит газа через Украину рухнул на 45%

Напомним, в июне транзит российского газа через ГТС резко вырос – на 50%. Это связано с остановкой на ремонт газопровода Турецкий поток.
korrespondent.net
Фото: delo.ua
В западном направлении было протранзитовано 22,9 млрд куб. м газа
  • Сегодня, 08:01
  • DTV
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