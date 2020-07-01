В ходе очередного заседания Оперштаба его участники подвели итоги последних нескольких дней и обсудили необходимые меры для улучшения эпидемиологической ситуации в республике.
На сегодняшний день в Приднестровье подтверждено 1226 случаев инфицирования. Число летальных исходов не изменилось – 46. Количество выздоровевших растет – за последние три дня еще 29 пациентов были выписаны из карантинных госпиталей республики. Всего с момента введения карантинных мер выздоровел 995 человек – это более 81% от общего количества заболевших.
В городах и районах республики продолжается работа по профилактике распространения COVID-19. Сотрудники милиции ежедневно проверяют соблюдение карантинных мер в точках торговли – за последние три дня проведено свыше 4 тысяч таких проверок, выявлено 6 нарушений. На контроле МВД и соблюдение гражданами правил самоизоляции. Сегодня в условиях предписанной обязательной самоизоляции находится 1626 человек, сообщает пресс-служба Президента
Новые факты заболеваний (два случая) выявлены в Кицканском монастыре. Будет проведено массовое тестирование. Всего будут продиагностированы 55 человек.
Из-за вспышек covid-19 на молдавских предприятиях с сегодняшнего дня аннулировано большинство ранее выданных разрешений на пересечение границы для приднестровцев, работающих в сопредельных государствах. Комментируя принятое решение, Вадим Красносельский подчеркнул: «Для меня в приоритете жизни людей. Все остальное второстепенно. Последние два дня отмечается незначительный рост распространения инфекции. Практически во всех выявленных случаях заражения инфицированные имели отношение к соседнему государству – работа, выезды, иные контакты. Это говорит о том, что Молдова все еще опасна с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Не стоит забывать о том, что Молдова в мире отнесена к «красной зоне». Мы должны это учитывать при взаимоотношениях между Приднестровьем и Молдовой». Президент добавил: в борьбе с пандемией Приднестровье может рассчитывать только на себя – поэтому очень важна осознанность граждан и внутренняя дисциплина.
Обсудили участники заседания и решения, направленные на смягчение карантинных мер. Теперь если гражданам необходимо выехать в соседние государства, например, для получения каких-либо госуслуг или решения бытовых вопросов (оформление документов, оплаты коммунальных платежей, прохождения техосмотра и т.п.) – такая возможность будет предоставлена на срок до 12 часов, без необходимости соблюдения двухнедельного карантина по возвращении. Предварительно выезд нужно согласовать с Оперштабом. На таких же условиях возможен въезд иностранных граждан на территорию Приднестровья.
На период проведения вступительных экзаменов в приднестровские образовательные учреждения абитуриентам, проживающим в других государствах, разрешен въезд в республику по предварительному согласованию с Оперштабом.
Еще одни послабления коснулись деятельности водителей-дальнобойщиков – они могут пересекать границу ПМР без уведомления Оперштаба. Для этого необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право осуществлять международные грузоперевозки.
Без предварительного согласования с Оперативным штабом выезжать за пределы республики могут и приднестровцы, у которых есть билеты для выезда в другие государства. Кроме того, Вадим Красносельский предложил пересмотреть сроки карантина для приднестровцев, выезжающих за границу в туристических целях. По возвращении отдыхающие должны будут находиться на самоизоляции пять дней, после – сделать платный тест ПЦР, чтобы подтвердить отсутствие инфицирования. Еще одна тема обсуждения – возможность открытия дошкольных учреждений. К вопросу нужно подойти скрупулезно, тщательно подготовив детские сады к работе в новых условиях, считает Президент. Главный санитарный врач республики предложил приступить с 15 июля к поэтапному открытию садов – для начала по одному в каждом городе. Обсуждали и мероприятия, связанные с возможностью открытия учебных заведений общего образования – для того, чтобы в сентябре школы начали работать, необходимо заранее продумать организацию учебного процесса в сложившихся условиях. president.gospmr.org