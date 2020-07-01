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В Приднестровье откроется Центр Русского географического общества

В Приднестровье откроется Центр Русского географического общества

Председатель городского Совета народных депутатов г.Бендеры Юрий Кара анонсировал в фейсбук открытие Центра Русского географического общества на базе ПГУ.

В Приднестровье откроется Центр Русского географического общества

Руководство ВОО «Русское географическое общество» поддержало инициативу Бендерского городского Совета народных депутатов об открытии на базе Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко центра Русского географического общества.

В 2019 году между ВОО «Русское географическое общество» и Бендерским городским Советом уже была достигнута договоренность о передаче значительной части материалов, относящихся к деятельности уроженца г. Бендеры академика Л.С. Берга, для экспозиций в городском музее и теоретическом лицее, которому Решением городского Совета народных депутатов присвоено имя академика Академии наук СССР Льва Семёновича Берга. В фондах РГО находится большой корпус документов, связанных с деятельностью выдающегося ученого – личные вещи, карты экспедиций, авторская автобиография, фотографии, а также книги, посвященные его жизни.

Для справки: академик Л.С. Берг родился в городе Бендеры в 1876 году в одном из домов, расположенных по улице Павловской (сейчас Московская). Несмотря на различные исторические события, городу удалось сохранить дом от уничтожения и разрушения. С 1940 по 1950 годы Берг являлся Президентом Всесоюзного географического общества. Учёный исследовал ихтиологию, страноведение и этнографию Северо-Западной части Причерноморья. Бендерчане гордятся выдающимся уроженцем Бендер.
bendery.org
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
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