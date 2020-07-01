Объем денежных переводов за январь-май 2020 года в Приднестровской Молдавской Республике вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как видим, коронавирусная пандемия не оказала существенного влияния на эту статью пополнения валютных запасов в Приднестровье.
Всего за расчетный период год в республику поступило международных денежных переводов от физических лиц посредством электронных систем без открытия банковского счета на сумму 40,84 млн. в долларовом эквиваленте. За это же время выведено – 12,44 млн. долларов. Чистый приток валюты в Приднестровье составил порядка 28,4 млн. в долларовом эквиваленте.
Лидером по объёму денежных переводов, как и прежде, является направление из стран СНГ. Из стран Содружества за пять месяцев 2020 года поступило средств на сумму 25,48 млн. долларов, а отправлено в страны СНГ – 9,49 млн. долларов. Положительный баланс со странами СНГ составил около 15,99 млн. долларов США, пишет newspmr.com .
В структуре входящих переводов на страны СНГ приходится около 62,4%, исходящих – 76,3% от общего объема трансфертов.
В валютной структуре переводов превалировал доллар США. Доля долларовых транзакций в общем объёме полученных трансфертов составила 49,6%. Переводы в российских рублях в отчётном периоде составили 26,0%, евровалюте – 24,1%, молдавском лее – 0,3%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года удельный вес долларовых транзакций уменьшился на 4,6%, рублёвых – на 2,1%, отправления в евровалюте и молдавских леях возросли на 6,4% и 0,3% соответственно.
Безусловным лидером в числе пяти международных платёжных систем, осуществляющих свою деятельность на рынке денежных переводов Приднестровья, лидером стала российская система «Золотая Корона». Полученные с её помощью переводы составили 37,6% от общего объёма входящих трансфертов. Далее следуют Western Union – 30,2%, международная сеть «Contact» – 14,7%, «MoneyGram» – 10,6% и «Юнистрим» – 6,8%. Система переводов «Blizko» в апреле прекратила свою деятельность.