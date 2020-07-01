Игорь Додон прокомментировал дело о незаконной сборке вертолетов в ангаре в Криулянах. Президент отметил, что, несмотря на то, что это является незаконным, работников можно похвалить.
Более того, глава государства сообщил, что некоторые экономические агенты связались с ним и попросили дать контакты этих людей, чтобы взять их на работу, сообщает point.mdrealitatea.md
«Со мной связались некоторые экономические агенты и попросили дать контактные данные этих людей, чтобы взять их на работу. Кстати, это хорошая идея. Я понимаю, что они нарушили закон и должны понести ответственность, но идея неплохая. Возможно, ребята действительно талантливы, и нам нужно дать им легальную возможность работать. Я не думаю, что Республика Молдова проиграет, если станет страной, которая производит вертолеты. Если у них получилось сделать это в подпольных условиях, давайте дадим им возможность работать легально и получать от этого прибыль. Мне кажется, что ребята - молодцы. Кто-то будет критиковать меня за похвалу преступников, но их инициатива заслуживает похвалы. Тем не менее, они должны ответить, так как делали это незаконно», - сказал Додон в эфире передачи «Президент отвечает».
Напомним, что в одном из сел Криулянского района было налажено нелегальное производство вертолетов. Продукцию контрабандным путем переправляли в страны СНГ.